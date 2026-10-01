Náhla zmena ho vôbec nerozhádzala. Molčan vyhral nad českým súperom bez straty setu

ATP Peking 2026
muži - dvojhra - 1. kolo:
Alex Molčan (SR) - Tomáš Macháč (Cze) 6:2, 6:3
Alex Molčan otváral hlavnú súťaž na turnaji ATP 500 v Pekingu ako kvalifikant, no hneď v prvom kole predviedol, že do čínskeho hlavného mesta prišiel s chuťou hrať.
Pôvodný súper Arthur Rinderknech pred zápasom odstúpil pre problémy s brušným svalom. Na kurt nastúpil český tenista Tomáš Macháč ako lucky loser.
Molčan zmenu súpera bravúrne zvládol, prvý set vyhral 6:2 a druhý 6:3.
Pre Molčana ide o tretie víťazstvo za sebou, keď k dvom víťazstvám z kvalifikácie pridal aj triumf v hlavnej súťaži.
Slovenský tenista sa v priebehu jari vrátil medzi elitu vďaka výbornej forme na európskej antuke, hoci leto mu poznačili zdravotné problémy a slabšia americká šnúra.
Macháč prišiel do duelu ako lucky loser a na tvrdých kurtoch v Pekingu sa nepresadil, v rebríčku mu patrí 75. priečka.
Dvadsaťosemročný Slovák nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi.