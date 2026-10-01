    Náhla zmena ho vôbec nerozhádzala. Molčan vyhral nad českým súperom bez straty setu

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|1. okt 2026 o 06:37
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    Súperovi nedaroval ani set.

    ATP Peking 2026

    muži - dvojhra - 1. kolo:

    Alex Molčan (SR) - Tomáš Macháč (Cze) 6:2, 6:3

    Alex Molčan otváral hlavnú súťaž na turnaji ATP 500 v Pekingu ako kvalifikant, no hneď v prvom kole predviedol, že do čínskeho hlavného mesta prišiel s chuťou hrať.

    Pôvodný súper Arthur Rinderknech pred zápasom odstúpil pre problémy s brušným svalom. Na kurt nastúpil český tenista Tomáš Macháč ako lucky loser.

    Molčan zmenu súpera bravúrne zvládol, prvý set vyhral 6:2 a druhý 6:3.

    Pre Molčana ide o tretie víťazstvo za sebou, keď k dvom víťazstvám z kvalifikácie pridal aj triumf v hlavnej súťaži.

    Slovenský tenista sa v priebehu jari vrátil medzi elitu vďaka výbornej forme na európskej antuke, hoci leto mu poznačili zdravotné problémy a slabšia americká šnúra.

    Macháč prišiel do duelu ako lucky loser a na tvrdých kurtoch v Pekingu sa nepresadil, v rebríčku mu patrí 75. priečka.

    Dvadsaťosemročný Slovák nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi.

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Slovenský tenista Alex Molčan.
    Náhla zmena ho vôbec nerozhádzala. Molčan vyhral nad českým súperom bez straty setu
    dnes 06:372
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