    Molčan zvládol pozíciu favorita. V Číne vyzve hráča, ktorý bojoval s Djokovičom o titul

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. okt 2026 o 10:28
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    Alex Molčan otočil skóre proti talianskemu tenistovi.

    Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola turnaja ATP v Šanghaji. Federica Cinu z Talianska zdolal v troch setoch 4:6, 6:1 a 6:2.

    Po nezvládnutej koncovke prvého setu stabilizoval aktuálne najlepší slovenský tenista svoju hru, robil menej chýb a na kurte jasne dominoval.

    Molčan sa do druhého kola dostal aj na predošlom turnaji ATP 500 v Pekingu, v ňom však podľahol ruskému hráčovi Karenovi Chačanovovi.

    Slovák v boji o tretie kolo v Šanghaji nastúpi proti deviatemu nasadenému Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi. Hrali proti sebe len raz, keď pred štyrmi rokmi prekvapivo uspel Molčan na antuke v Lyone.

    De Minaur má v Číne veľmi dobrú formu, čo potvrdil v Pekingu postupom do finále. V ňom však na začiatku druhého setu skrečoval súboj proti Novakovi Djokovičovi, pričom úvodné dejstvo prehral v tajbrejku.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan zvládol pozíciu favorita. V Číne vyzve hráča, ktorý bojoval s Djokovičom o titul
    dnes 10:28
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