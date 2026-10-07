Molčan zvládol pozíciu favorita. V Číne vyzve hráča, ktorý bojoval s Djokovičom o titul

Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do 2. kola turnaja ATP v Šanghaji. Federica Cinu z Talianska zdolal v troch setoch 4:6, 6:1 a 6:2.
Po nezvládnutej koncovke prvého setu stabilizoval aktuálne najlepší slovenský tenista svoju hru, robil menej chýb a na kurte jasne dominoval.
Molčan sa do druhého kola dostal aj na predošlom turnaji ATP 500 v Pekingu, v ňom však podľahol ruskému hráčovi Karenovi Chačanovovi.
Slovák v boji o tretie kolo v Šanghaji nastúpi proti deviatemu nasadenému Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi. Hrali proti sebe len raz, keď pred štyrmi rokmi prekvapivo uspel Molčan na antuke v Lyone.
De Minaur má v Číne veľmi dobrú formu, čo potvrdil v Pekingu postupom do finále. V ňom však na začiatku druhého setu skrečoval súboj proti Novakovi Djokovičovi, pričom úvodné dejstvo prehral v tajbrejku.