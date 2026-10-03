    Otočil zdanlivo prehratý tajbrejk. Alcaraz pokračuje v Tokiu za obhajobou titulu

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: REUTERS)
    ČTK|3. okt 2026 o 10:18
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    Španiel postúpil do štvrťfinále.

    Obhajca titulu Carlos Alcaraz čelil v druhom kole turnaja v Tokiu štyrom setbalom Mattea Arnaldiho, všetkých odvrátil a po dramatickom úvodnom sete zvíťazil 7:6, 6:1.

    Taliansky tenista pritom viedol v tajbrejku úvodnej sady už 6:2. Ďalším Alcarazovým súperom bude vo štvrťfinále Kanaďan Denis Shapovalov.

    Turnaj v japonskej metropole je pre dvadsaťtriročného Španiela tretím po zranení zápästia, ktoré ho vyradilo od apríla do augusta. Vrátil sa na US Open, kde vypadol vo štvrťfinále, a minulý týždeň sa predstavil na exhibičnom Laver Cupe.

    "Keď v tajbrejku prehrávate 2:6, rozmýšľate, čo skúsiť hrať inak. Potom sa snažíte hlavne hrať lepšie v druhom sete. Jednoducho som zostal sústredený, išiel bod po bode a zmenil som štýl hry. Vyšlo to," komentoval Alcaraz krušné chvíle v závere prvého setu,

    ATP Tokio 2026

    2. kolo - výsledky:

    Carlos Alcaraz (1-Šp.) - Luca Arnaldi (It.) 7:6 (8:6), 6:1

    Denis Shapovalov (Kan.) - Alejandro Tabilo (Čile) 7:5, 3:6, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz
    Otočil zdanlivo prehratý tajbrejk. Alcaraz pokračuje v Tokiu za obhajobou titulu
    dnes 10:18
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