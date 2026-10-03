Otočil zdanlivo prehratý tajbrejk. Alcaraz pokračuje v Tokiu za obhajobou titulu

Obhajca titulu Carlos Alcaraz čelil v druhom kole turnaja v Tokiu štyrom setbalom Mattea Arnaldiho, všetkých odvrátil a po dramatickom úvodnom sete zvíťazil 7:6, 6:1.
Taliansky tenista pritom viedol v tajbrejku úvodnej sady už 6:2. Ďalším Alcarazovým súperom bude vo štvrťfinále Kanaďan Denis Shapovalov.
Turnaj v japonskej metropole je pre dvadsaťtriročného Španiela tretím po zranení zápästia, ktoré ho vyradilo od apríla do augusta. Vrátil sa na US Open, kde vypadol vo štvrťfinále, a minulý týždeň sa predstavil na exhibičnom Laver Cupe.
"Keď v tajbrejku prehrávate 2:6, rozmýšľate, čo skúsiť hrať inak. Potom sa snažíte hlavne hrať lepšie v druhom sete. Jednoducho som zostal sústredený, išiel bod po bode a zmenil som štýl hry. Vyšlo to," komentoval Alcaraz krušné chvíle v závere prvého setu,
ATP Tokio 2026
2. kolo - výsledky:
Carlos Alcaraz (1-Šp.) - Luca Arnaldi (It.) 7:6 (8:6), 6:1
Denis Shapovalov (Kan.) - Alejandro Tabilo (Čile) 7:5, 3:6, 6:4