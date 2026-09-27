VIDEO: Laver Cup zostáva na starom kontinente. Zverev zariadil Európe šiesty titul

Laver Cup 2026 - 3. hrací deň
Európa - Svet 13:5
Jakub Menšík, Flavio Cobolli - Alex De Minaur, Taylor Fritz 7:5, 6:3
Alexander Zverev - Learner Tien 7:6 (3), 6:3
Výber Európy sa stal víťazom tenisového Laver Cupu v Londýne. Rozhodujúci bod nad Tímom Svet získal v nedeľu Nemec Alexander Zverev, svetová dvojka zdolala Američana Learnera Tiena 7:6, 6:3.
V deviatom ročníku exhibičného podujatia triumfovala Európa šiestykrát.
Zverev sa proti Tienovi trápil a miestami sa zdal byť frustrovaný súperovou šikovnou hrou. Dvojnásobný grandslamový šampión sa však spamätal a v tajbrejku prvého setu a potom aj v druhom dejstve už súpera prevýšil.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Tien
Turnaj v roku 2017 založil Švajčiar Roger Federer a odvtedy sa koná každoročne.
Kapitánom tímu Európy je v súčasnosti bývalý francúzsky profesionál Yannick Noah, zatiaľ čo tím sveta trénuje bývalá svetová jednotka Andre Agassi z USA. Body do svetového rebríčka sa neudeľujú.
Zverev sa priblížil k svojmu veľkému cieľu stať sa svetovou jednotkou. Súčasný líder Talian Jannik Sinner totiž v piatok oznámil, že sa nezúčastní na turnaji ATP v Pekingu pre pretrvávajúce problémy s kolenom.
Obhajca titulu si tak nemôže udržať svojich 500 bodov z minulého roka. V zostávajúcich turnajoch do konca sezóny má Talian v porovnaní so Zverevom tiež výrazne viac bodov na obhajobu.
Nemec bol súčasťou všetkých šiestich víťazstiev Tímu Európy na Laver Cupe. Celkovo vyhral osem dvojhier - najviac zo všetkých hráčov na podujatí.
„Víťazstvo v rámci tímu – v športe neexistuje lepší pocit. V tenise to nezažívame často. Byť v spoločnosti týchto skvelých hráčov, ktorých bežne vídame na druhej strane siete každý týždeň – je jednoducho zábava byť tu.
Dva roky som na Laver Cupe nevyhral zápas, takže sa teším, že sa mi to dnes podarilo. Ale veľké uznanie patrí celému Tímu sveta. Opäť nás nútili siahnuť na dno síl. Mali sme skvelý tím, funguje nám to v ňom výborne,“ citovala Zvereva agentúra AP.