Brit potvrdil pozíciu nasadeného hráča. V boji o semifinále vyradil domáceho Američana

Britský tenista Arthur Fery postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v americkom Winstom-Salem.
V pozícii štvrtého nasadeného hráča vyradil domáceho Aleksandara Kovacevica po trojsetovej bitke 3:6, 7:5, 6:3 a v ďalšej fáze ho čaká Austrálčan James Duckworth.
ATP Winston-Salem 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Benjamin Bonzi (Fr.) - Botic Van De Zandschulp (Hol.-13) 7:6 (5), 6:4
Ignacio Buse (Peru-3) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.-8) 7:6 (4), 4:6, 6:2
Arthur Fery (V. Brit.-4) - Aleksandar Kovacevic (USA) 3:6, 7:5, 6:3
James Duckworth (Aus.) - Fabian Marozsan (Maď.-15) 6:7 (4), 6:2, 6:4