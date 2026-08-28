    Brit potvrdil pozíciu nasadeného hráča. V boji o semifinále vyradil domáceho Američana

    Arthur Fery
    Arthur Fery (Autor: Winston-Salem Open)
    TASR|28. aug 2026 o 07:41
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    Fery uspel po trojsetovej bitke 3:6, 7:5, 6:3.

    Britský tenista Arthur Fery postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v americkom Winstom-Salem.

    V pozícii štvrtého nasadeného hráča vyradil domáceho Aleksandara Kovacevica po trojsetovej bitke 3:6, 7:5, 6:3 a v ďalšej fáze ho čaká Austrálčan James Duckworth.

    ATP Winston-Salem 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Benjamin Bonzi (Fr.) - Botic Van De Zandschulp (Hol.-13) 7:6 (5), 6:4

    Ignacio Buse (Peru-3) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.-8) 7:6 (4), 4:6, 6:2

    Arthur Fery (V. Brit.-4) - Aleksandar Kovacevic (USA) 3:6, 7:5, 6:3

    James Duckworth (Aus.) - Fabian Marozsan (Maď.-15) 6:7 (4), 6:2, 6:4

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