    VIDEO: Deväť dvojchýb súperky jej pomohlo k víťazstvu. Pegulová živí semifinálovú nádej

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová. (Autor: X / FlashTennis)
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    ČTK|10. nov 2026 o 23:36
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    Štartuje na Turnaji majsteriek piatykrát za sebou. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2023, keď postúpila do finále.

    Turnaj majsteriek 2026

    A-skupina:

    Jessica Pegulová (USA) – Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:5

    Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala na Turnaji majsteriek v Indian Wells Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:2, 7:5 a udržala si šancu na postup do semifinále.

    O postup zabojuje v poslednom zápase skupiny proti Češke Linde Noskovej. Pegulová získala prvý set bez väčších problémov.

    Druhé dejstvo bolo vyrovnané až do stavu 5:5, keď Američanka získala rozhodujúci brejk. K víťazstvu jej pomohlo aj deväť dvojchýb Kosťukovej. 

    Pegulová štartuje na Turnaji majsteriek piatykrát za sebou. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2023, keď postúpila do finále, v ktorom podľahla Poľke Ige Swiatekovej. Vlani si zahrala semifinále. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Pegulová

    Kosťuková, ktorá sa premiérovej účasti na turnaji dočkala ako náhradníčka za svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu, po druhej prehre stratila šancu na postup.

    S posledným podujatím sezóny sa rozlúči zápasom proti Američanke Coco Gauffovej.

    Tabuľka A-skupiny Turnaja majsteriek

    Tenis

    Tenis

    Jessica Pegulová.
    Jessica Pegulová.
    VIDEO: Deväť dvojchýb súperky jej pomohlo k víťazstvu. Pegulová živí semifinálovú nádej
    ut 23:36
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