VIDEO: Deväť dvojchýb súperky jej pomohlo k víťazstvu. Pegulová živí semifinálovú nádej

Turnaj majsteriek 2026
A-skupina:
Jessica Pegulová (USA) – Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 7:5
Americká tenistka Jessica Pegulová zdolala na Turnaji majsteriek v Indian Wells Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:2, 7:5 a udržala si šancu na postup do semifinále.
O postup zabojuje v poslednom zápase skupiny proti Češke Linde Noskovej. Pegulová získala prvý set bez väčších problémov.
Druhé dejstvo bolo vyrovnané až do stavu 5:5, keď Američanka získala rozhodujúci brejk. K víťazstvu jej pomohlo aj deväť dvojchýb Kosťukovej.
Pegulová štartuje na Turnaji majsteriek piatykrát za sebou. Najlepší výsledok dosiahla v roku 2023, keď postúpila do finále, v ktorom podľahla Poľke Ige Swiatekovej. Vlani si zahrala semifinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Pegulová
Kosťuková, ktorá sa premiérovej účasti na turnaji dočkala ako náhradníčka za svetovú jednotku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu, po druhej prehre stratila šancu na postup.
S posledným podujatím sezóny sa rozlúči zápasom proti Američanke Coco Gauffovej.