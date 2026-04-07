VIDEO: Sinner nadelil súperovi kanára. Suverénne ďalej ide v Monte Carle aj Alcaraz

    Jannik Sinner.
    TASR|7. apr 2026 o 15:28
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle.

    Líder svetového rebríčka zvíťazil v 2. kole nad Sebastianom Baezom z Argentíny 6:1, 6:3. Jeho ďalší súper vzíde z dvojice Tomas Martin Etcheverry - Terence Atmane.

    Suverénny postup medzi najlepšiu šestnástku si zabezpečil aj Talian Jannik Sinner. V pozícii nasadenej dvojky si v utorok poradil s Francúzom Ugom Humbertom takisto v dvoch setoch 6:3, 6:0.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Humbert

    V ďalšom kole sa stretne s víťazom duelu medzi Franciscom Cerundolom a Tomášom Macháčom.

    Dvojhra - 1. kolo:

    Matteo Berrettini (Tal.) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 4:0, Bautista Agut skreč

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Grigor Dimitrov (Bulh.) 6:4, 2:6, 6:3

    Hubert Hurkacz (Poľ.) - Luciano Darderi (Tal.-15) 7:6 (4), 5:7, 6:1

    Marin Čilič (Chor.) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:1, 6:3

    Fábián Marozsán (Maď.) - Damir Džumhur (Bos.) 6:2, 6:1

    Terence Atmane (Fr.) - Ethan Quinn (USA) 6:1, 6:4

    2. kolo:

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Ugo Humbert (Fr.) 6:3, 6:0

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Sebastian Baez (Arg.) 6:1, 6:3

