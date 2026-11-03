Gombos začal výborne, no na turnaji v Bratislave skončil. Martin a Pokorný uspeli vo štvorhre

Slovenský tenista Norbert Gombos vypadol v prvom kole dvojhry challengerového turnaja J&T Banka Slovak Open v Bratislave. V česko-slovenskom súboji prehral s Daliborom Svrčinom 6:4, 1:6 a 1:6.
Gombos získal prvé tri gemy zápasu, ale jeho český súper dokázal stiahnuť na 2:3. Skúsený Slovák sa mohol oprieť o kvalitné podanie, ktoré mu napokon prinieslo zisk prvého setu po výsledku 6:4.
V druhom dejstve sa ukázalo lepšie rebríčkové postavenie Svrčinu, od tretieho gemu na kurte dominoval. Napokon získal tento úsek zápasu 6:1 a o víťazovi duelu tak musel rozhodnúť tretí set.
Gombos sa snažil riskovať vo výmenách, ale Svrčina si sebavedomo išiel za víťazstvom. Po výsledku 6:1 v treťom sete si napokon zabezpečil postup do ďalšieho kola.
Švajčiar Mike Brunold zdolal vo svojom úvodnom vystúpení na podujatí Čecha Michaela Vrbenského v troch setoch 1:6, 7:6 (2) a 6:1.
„Bol to ťažký zápas. Na jeho začiatku som sa necítil dobre a súper hral veľmi dobre. Bolo to teda náročné, aby som našiel riešenia na túto situáciu. Podarilo sa mi to v závere prvého setu a potom som už hral veľmi dobre.
Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo otočiť na moju stranu. Medzi prvým a druhým setom som si potreboval trochu utriediť myšlienky ohľadne zápasu, čo si myslím, že mi pomohlo.
Je pre mňa dôležité získavať čo najviac bodov, pretože viem, že dokážem vyhrávať turnaje.
Hlavná je konzistentnosť, hrať veľa turnajov a dostávať sa na nich čo najďalej. Teším sa, že som v Bratislave uspel a dúfam, že pridám ďalšie výhry,“ uviedol Brunold pre TASR.
Darilo sa aj jeho krajanovi, Jerome Kym zdolal Francúza Lucasa Poullaina 3:6, 6:3 a 6:2. Po takmer trojhodinovom boji pokračuje na turnaji Srb Laslo Djere, nad Litovcom Edasom Butvilasom vyhral 4:6, 7:6 (6) a 7:6 (2).
Úspešný vstup do turnaja zaznamenal Francúz Giovanni Mpetshi Perricard, bývalý 29. hráč svetového rebríčka si poradil s Čechom Martinom Krumichom 7:6 (7) a 6:4.
„Bol to dobrý zápas. Koncovka prvého setu bola tesná, ale podarilo sa mi získať kľúčové body.
Oveľa viac šiel do ofenzívy v kľúčových okamihoch, čo podľa mňa rozhodlo. Som šťastný zo svojho výkonu,“ vyjadril sa francúzsky tenista po postupe do ďalšieho kola.
J&T Banka Slovak Open 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Dalibor Svrčina (ČR-6) - Norbert Gombos (SR) 4:6, 6:1, 6:1
Kimmer Coppejans (Bel.) - Jonáš Forejtek (ČR) 6:4, 7:5
Jurij Rodionov (Rak.) - Stefano Travaglia (Tal.) 7:6 (2), 6:1
Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) - Martin Krumich (ČR) 7:6 (7), 6:4
Laslo Djere (Srb.) - Edas Butvilas (Lit.) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (2)
Sascha Gueymard Wayenburg (Fr.) - Eero Vasa (Fín.) 6:3, 6:4
Mika Brunold (Švaj.) - Michael Vrbenský (ČR) 1:6, 7:6 (2), 6:1
Jerome Kym (Švaj.) - Lucas Poullain (Fr.) 3:6, 6:3, 6:2
Štvorhra - 1. kolo:
Andrej Martin, Lukáš Pokorný (obaja SR) - Inigo Cervantes, Benjamin Winter Lopez (obaja Šp.) 6:3, 7:6 (6)
Sander Gille, Sem Verbeek (Bel./Hol.) - Michal Krajčí, Tomáš Lánik (obaja SR) 6:4, 6:2