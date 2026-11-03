VIDEO: Djokovič sa po dráme udržal v hre o Turnaj majstrov. Ukončil víťaznú sériu súpera

Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži a zostal v hre o účasť na tohtoročnom Turnaji majstrov.
V utorkovom úvodnom kole triumfoval nad Valentinom Vacherotom z Monaka po trojsetovom boji 6:7 (5), 7:5 a 6:1. Tridsaťdeväťročný Srb počas duelu potreboval ošetrenie ramena.
Rekordný sedemnásobný šampión parížskeho turnaja ukončil súperovu päťzápasovú víťaznú sériu a v ďalšom stretnutí si zmeria sily s Austrálčanom Rinkym Hijikatom.
Na zabezpečenie si účasti na Turnaji majstrov v Turíne sa potrebuje dostať aspoň do semifinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Vacherot
„Úprimne povedané, očakával som takýto zápas s veľmi malým počtom príležitostí na brejk. Set a pol som mal problém čítať jeho podanie a aj keď som hádal správne, prichádzalo s určitou rýchlosťou.
Je ťažké hrať proti niekomu takému, nedáva vám to veľa príležitostí a vyvíja to tlak na vaše podania.
Tretí set bol veľmi dobrý, ale fyzicky veľmi náročný, s množstvom dlhých výmen. Stále sa držím, dávam do toho všetko a snažím sa hrať čo najlepšie v rozhodujúcich chvíľach,“ povedal Djokovič podľa oficiálnej stránky ATP.
Ďalej ide aj pätnástka „pavúka“ Američan Learner Tien, ktorý zdolal Paraguajčana Adolfa Daniela Valleja v troch setoch 6:3, 5:7 a 7:5.
Jeho krajan Tommy Paul zvíťazil ako turnajová dvanástka nad dánskym reprezentantom Holgerom Runem 7:5, 6:4.
Na podujatí skončil 16. nasadený Francisco Cerundolo z Argentíny, ktorý skrečoval duel s domácim Arthurom Rinderknechom v treťom dejstve za stavu 1:1 na sety a 0:2.
Meno svojho nadchádzajúceho súpera spoznal slovenský tenista Alex Molčan. V 2. kole narazí na 11. nasadeného Taylora Fritza z USA, ktorý zvíťazil nad Francúzom Benjaminom Bonzim v troch setoch 3:6, 6:3 a 6:4.
V 1. kole vypadol Čech Jiří Lehečka po prehre s ďalším Američanom Alexom Michelsenom 7:6 (5), 2:6 a 4:6.
ATP Paríž 2026
dvojhra - 1. kolo:
Novak Djokovič (Srb.-10) - Valentin Vacherot (Mon.) 6:7 (5), 7:5, 6:1
Tommy Paul (USA-12) - Holger Rune (Dán.) 7:5, 6:4
Matteo Berrettini (Tal.) - Brandon Nakashima (USA-14) 6:4, 3:6, 7:6 (8)
Nuno Borges (Portug.) - Moise Kouame (Fr.) 6:3, 6:1
Learner Tien (USA-15) - Adolfo Daniel Vallejo (Par.) 6:3, 5:7, 7:5
Arthur Rinderknech (Fr.) - Francisco Cerundolo (Arg.-16) 3:6, 7:6 (2), 2:0 - skreč
Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3)
Quentin Halys (Fr.) - Arthur Fery (V.Brit.) 7:6 (6), 7:5
Taylor Fritz (USA-11) - Benjamin Bonzi (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4
Alex Michelsen (USA) - Jiří Lehečka (ČR) 6:7 (5), 6:2, 6:4