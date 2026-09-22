O postupe rozhodli už v dvojhrách. Češky sú prvé semifinalistky Pohára Billie-Jean Kingovej

České tenistky sa stali prvými semifinalistkami Pohára Billie-Jean Kingovej. V utorkovom štvrťfinále na finálovom turnaji v čínskom Šen-čene zdolali Veľkú Britániu 2:0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách.
O prvý bod pre ČR sa postarala Marie Bouzková, ktorá na tvrdom povrchu v hale zdolala Sonay Kartalovú za tri hodiny 7:6 (2), 4:6 a 6:4.
Postup spečatila Linda Nosková, ktorá v súboji tímových jednotiek zvíťazila nad Katie Boulterovou 6:2, 7:6 (3).
Premenila hneď prvý mečbal, keď duel zakončila po hodine a 41 minútach esom. Štvorhra sa tak už hrať nemusela.
Nosková nadviazala na víťazstvo nad Boulterovou na turnaji v Cincinnati. V utorok jej pomohlo 15 es, nečelila jedinému brejkbalu. „Tieto zápasy nie sú nikdy ľahké, nech už je to v akomkoľvek kole alebo proti akejkoľvek krajine.
Katie mi dala hlavne v druhom sete veľmi zabrať. Na jej servise som nedostala veľa šancí, takže to muselo prísť až do tajbrejku, kde sa môže stať čokoľvek. Som však rada, že mi tam ten začiatok vyšiel a potom už to išlo ďalej,“ uviedla Nosková pre Českú televíziu.
Češky sa v piatkovom semifinále stretnú s víťazkami stredajšieho stretnutia medzi Španielskom a Kazachstanom. Finále je na programe v nedeľu.
Finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene
Štvrťfinále:
Česko - Veľká Británia 2:0
- Marie Bouzková - Sonay Kartalová 7:6 (2), 4:6, 6:4
- Linda Nosková - Katie Boulterová 6:2, 7:6 (3)