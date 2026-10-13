Rozhodol jediný brejk. Český tenista sa s turnajom v Šanghaji lúči

Jakub Menšík vypadol na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji v osemfinále. Trinásty nasadený český tenista prehral s Francúzom Arthurom Géom 6:7, 4:6.
Vyrovnaný prvý vzájomný duel 21-ročných hráčov rozhodol jediný brejk v druhom sete. V úvodnom sete si obaja tenisti bez väčších problémov držali podanie.
V tajbrejku začal lepšie Menšík a ujal sa vedenia 3:0, no Géa, 56. hráč svetového rebríčka, otočil skóre šiestimi bodmi za sebou a následne premenil druhý setbal na 7:4.
V druhom sete český daviscupový reprezentant vo štvrtom geme nevyužil brejkbal, vzápätí sám prišiel o podanie a Francúz si už vedenie udržal.
V predchádzajúcom kole Géa vyradil svetovú štvorku, Američana Bena Sheltona.
Menšík v Šanghaji vypadol ako posledný český zástupca vo dvojhre a nezopakuje svoju štvrťfinálovú účasť z roku 2024. Vlani sa jeho účinkovanie skončilo v druhom kole.
ATP Šanghaj 2026
Dvojhra - osemfinále:
Alex de Minaur (Aus.-9) - Karen Chačanov (Rus.-26) 6:3, 6:4
Arthur Gea (Fr.) - Jakub Menšík (ČR-13) 7:6 (4), 6:4