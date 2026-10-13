    Poľka potvrdila pozíciu nasadenej. Češka nezopakuje vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále

    Kateřina Siniaková.
    Kateřina Siniaková. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|13. okt 2026 o 08:55
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    Zdolala Egypťanku Mayar Sherifovú.

    Poľská tenistka Maja Chwalinská sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Šestnásta nasadená hráčka zdolala v utorkovom zápase Egypťanku Mayar Sherifovú 6:3, 6:2.

    Češka Kateřina Siniaková prehrala v prvom kole s Ľudmilou Samsonovovou a nezopakuje tak vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Sherifová - Chwalinská

    Svetová deblová jednotka podľahla ruskej súperke po viac ako dvoch hodinách 1:6, 7:5, 2:6.

    Českej reprezentantke nevyšiel úvod zápasu a za stavu 1:1 prehrala päť gemov za sebou. O podanie prišla aj v treťom geme druhého setu a prehrávala už 3:5, no Samsonovovej nedovolila zápas ukončiť. 

    Ziskom štyroch gemov si vynútila tretí set, v ňom však opäť vypadla z tempa, nabrala manko 0:4 a zápas už nezachránila.

    Ďalej ide jedenástka turnaja Diana Šnajderová, ktorá vyradila Katie Boulterovú z Veľkej Británie hladko 6:3, 6:1.

    WTA Wu-chan 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Dajana Jastremská (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:4, 5:7, 6:3

    Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:1, 5:7, 6:2

    Katie Volynetsová (USA) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:7 (1), 7:6 (3), 6:3

    Maja Chwalinská (Poľ.-16) - Mayar Sherifová (Egypt) 6:3, 6:2

    Chan-jü Kuo (Čína) - Sorana Cirsteová (Rum.-12) 1:6, 7:6 (6), 7:5

    Julia Putincevová (Kaz.) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 6:7 (1), 6:3, 7:5

    Diana Šnajderová (Rus.-11) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:3, 6:1

    Nikola Bartůňková (ČR) - Lilli Taggerová (Rak.) 7:6 (4), 2:6, 6:1

    Jelena Ostapenková (Lot.) - Daria Kasatkinová (Rus.) 6:1, 6:1

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