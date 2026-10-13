Poľka potvrdila pozíciu nasadenej. Češka nezopakuje vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále

Poľská tenistka Maja Chwalinská sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Šestnásta nasadená hráčka zdolala v utorkovom zápase Egypťanku Mayar Sherifovú 6:3, 6:2.
Češka Kateřina Siniaková prehrala v prvom kole s Ľudmilou Samsonovovou a nezopakuje tak vlaňajšiu účasť vo štvrťfinále.
VIDEO: Zostrih zápasu Sherifová - Chwalinská
Svetová deblová jednotka podľahla ruskej súperke po viac ako dvoch hodinách 1:6, 7:5, 2:6.
Českej reprezentantke nevyšiel úvod zápasu a za stavu 1:1 prehrala päť gemov za sebou. O podanie prišla aj v treťom geme druhého setu a prehrávala už 3:5, no Samsonovovej nedovolila zápas ukončiť.
Ziskom štyroch gemov si vynútila tretí set, v ňom však opäť vypadla z tempa, nabrala manko 0:4 a zápas už nezachránila.
Ďalej ide jedenástka turnaja Diana Šnajderová, ktorá vyradila Katie Boulterovú z Veľkej Británie hladko 6:3, 6:1.
WTA Wu-chan 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Dajana Jastremská (Ukr.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:4, 5:7, 6:3
Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:1, 5:7, 6:2
Katie Volynetsová (USA) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:7 (1), 7:6 (3), 6:3
Maja Chwalinská (Poľ.-16) - Mayar Sherifová (Egypt) 6:3, 6:2
Chan-jü Kuo (Čína) - Sorana Cirsteová (Rum.-12) 1:6, 7:6 (6), 7:5
Julia Putincevová (Kaz.) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 6:7 (1), 6:3, 7:5
Diana Šnajderová (Rus.-11) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:3, 6:1
Nikola Bartůňková (ČR) - Lilli Taggerová (Rak.) 7:6 (4), 2:6, 6:1
Jelena Ostapenková (Lot.) - Daria Kasatkinová (Rus.) 6:1, 6:1