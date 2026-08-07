Sabalenková postúpila do osemfinále. Darilo sa aj Swiatekovej, Ukrajinkám a premožiteľke Šramkovej

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.
Svetová a turnajová jednotka si v piatkovom zápase 3. kola poradila s Čang Šuaj z Číny v dvoch setoch 6:3, 6:4.
Ďalej prešla aj deviata nasadená Jelina Svitolinová z Ukrajiny po hladkom triumfe nad Anastasiou Potapovovou dvakrát 6:1.
VIDEO: Zostrih z piateho dňa v Toronte
Ruská Jekaterina Alexandrovová v pozícii nasadenej šestnástky zdolala Austrálčanku Taliu Gibsonovú 5:7, 6:1, 6:3.
Suverénne ide ďalej siedma nasadená Poľka Iga Swiateková po triumfe 6:2, 6:1 nad Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.
WTA Toronto 2026
dvojhra - 3. kolo:
Jessica Pegulová (USA-3) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:0
Diana Šnajderová (Rus.-15) - Anna Kalinská (Rus.-17) 6:3, 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:2, 6:1
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Talia Gibsonová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:3
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:4
Amanda Anisimová (USA-8) - Nikola Bartůňková (ČR) 3:6, 6:0, 6:4
Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Anastasia Potapovová (Rak.-24) 6:1, 6:1
Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Madison Keysová (USA-19) 6:3, 6:1