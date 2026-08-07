    Sabalenková postúpila do osemfinále. Darilo sa aj Swiatekovej, Ukrajinkám a premožiteľke Šramkovej

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|7. aug 2026 o 07:28
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    Uspela aj Ruska Alexandrovová.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.

    Svetová a turnajová jednotka si v piatkovom zápase 3. kola poradila s Čang Šuaj z Číny v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    Ďalej prešla aj deviata nasadená Jelina Svitolinová z Ukrajiny po hladkom triumfe nad Anastasiou Potapovovou dvakrát 6:1.

    VIDEO: Zostrih z piateho dňa v Toronte

    Ruská Jekaterina Alexandrovová v pozícii nasadenej šestnástky zdolala Austrálčanku Taliu Gibsonovú 5:7, 6:1, 6:3.

    Suverénne ide ďalej siedma nasadená Poľka Iga Swiateková po triumfe 6:2, 6:1 nad Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.

    WTA Toronto 2026

    dvojhra - 3. kolo:

    Jessica Pegulová (USA-3) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:0

    Diana Šnajderová (Rus.-15) - Anna Kalinská (Rus.-17) 6:3, 6:3

    Iga Swiateková (Poľ.-7) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:2, 6:1

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) - Talia Gibsonová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:3

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:4

    Amanda Anisimová (USA-8) - Nikola Bartůňková (ČR) 3:6, 6:0, 6:4

    Jelina Svitolinová (Ukr.-9) - Anastasia Potapovová (Rak.-24) 6:1, 6:1

    Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Madison Keysová (USA-19) 6:3, 6:1

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