Česká šampiónka z Wimbledonu nečakane končí. Benčičová bola v druhom kole suverénna

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte.
Dvanásta nasadená hráčka zdolala Američanku Sloane Stephensovú 6:3, 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Stephensová - Benčičová
S turnajom sa už v 2. kole rozlúčila Češka Linda Nosková. Úradujúca šampiónka Wimbledonu podľahla domácej Caty McNallyovej 6:7 (5), 1:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Nosková - McNallyová
Ďalej ide domáca nasadená štvorka Coco Gauffová, ktorá zdolala krajanku Kaylu Dayovú 6:2, 7:5.
Turnaj sa skončil pre Barboru Krejčíková, ktorá v pozícii 22. nasadenej hráčky prehrala s Ludmilou Samsonovovou z Ruska 1:6, 5:7.
WTA Toronto 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Alina Kornejevová (Rus.) - Emma Navarrová (USA) 6:2, 6:2
Coco Gauffová (USA-4) - Kayla Dayová (USA) 6:2, 7:5
Maria Sakkariová (Gréc.-29) - Zeynep Sonmezová (Turec.) 6:3, 6:2
Elise Mertesová (Belg.-20) - Anna Bondarová (Maď.) 3:6, 6:4, 6:4
Naomi Osaková (Jap.-11) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:2, 6:4
Ludmila Samsonovová (Rus.) - Barbora Krejčíková (ČR-22) 6:1, 7:5
Caty McNallyová (USA) - Linda Nosková (ČR-6) 7:6 (5), 6:1
Leylah Fernadezová (Kan.-30) - Renata Zarazuaová (Mex.) 6:2, 6:2
Maya Jointová (Aus.) - Sorana Cirsteaová (Rum-14.) 6:4, 6:4
Alexandra Ealaová (Fil.) - Alycia Parksová (USA) 6:1, 4:6, 6:2
Ann Liová (USA-28) - Kayla Crossová (Kan.) 7:6 (2), 6:3
Belinda Benčičová (Švaj.-12) - Sloane Stephensová (USA) 6:3, 6:1
Taylor Townsendová (USA) - Marie Bouzková (ČR-21) 7:6 (4), 7:5
Jessica Pegulová (USA-3) - Magdalena Frechová (Poľ.) 3:6, 6:3, 6:2
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Daria Kasatkinová (Rus.) 6:3, 5:7, 6:4
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 6:2
Iva Jovičová (USA-13) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:3, 7:5