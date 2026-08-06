Nečakaný koniec favoritov. Turnajová jednotka Zverev aj Medvedev vypadli už v druhom kole

Nemecký tenista Alexander Zverev vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v Montreale už v 2. kole.
Tretí muž svetového rebríčka ATP a najvyššie nasadený hráč pavúka prehral v stredu s nenasadeným Holanďanom Tallonom Griekspoorom v troch setoch 7:6 (3), 2:6, 4:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - Griekspoor
Vypadol aj štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev, ktorý podľahol Boticovi van de Zandschulpovi z Holandska 3:6, 6:7 (5).
Deviaty nasadený Casper Ruud z Nórska prešiel cez Argentínčana Juana Manuela Cerundola hladko 6:1, 6:2.
S turnajom sa rozlúčil siedmy nasadený Taylor Fritz z USA, ktorý podľahol Argentínčanovi Thiagovi Agustinovi Tirantemu 5:7, 3:6.
Vypadol aj Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý nestačil na 22. nasadeného Joaa Fonsecu z Brazílie a podľahol mu 6:7 (3) a 5:7.
VIDEO: Zostrih zápasu Tsitsipas - Fonseca
Ďalej ide český reprezentant Jakub Menšík, ktorý v pozícii turnajovej trinástky zdolal Brita Jacoba Fearnleya 6:3, 3:6, 6:3.
ATP Montreal 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Tallon Griekspoor (Hol.) - Alexander Zverev (Nem.-1) 7:6 (3), 2:6, 4:6
Rafael Jodar (Šp.) - Corentin Moutet (Fr.) 4:6, 6:1, 6:3
Alexei Popyrin (Aus.) - Raphael Collignon (Belg.-32) 6:4, 6:3
Alex Michelsen (USA) - Francisco Cerundolo (Arg.-16) 6:3, 6:4
Matteo Arnaldi (Tal.-30) - Fabian Marozsan (Maď.) 7:5, 2:6, 6:4
Jakub Menšík (ČR-13) - Jacob Fearnley (V. Brit.) 6:3, 3:6, 6:3
Terence Atmane (Fr.) - Karen Chačanov (Rus.-21) 6:4, 7:6 (3)
Daniel Aguilar Merida (Šp.) - Ugo Humbert (Fr.-24) 6:3, 6:3
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:3, 7:6 (5)
Titouan Droguet (Fr.) - Jaime Faria (Portug.) 7:6 (2), 6:2
Tommy Paul (USA-17) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (5)
Learner Tien (USA-12) - Gael Monfils (Fr.) 6:3, 0:6, 6:3
Nuno Borges (Port.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-26) 6:4, 6:2
Zizou Bergs (Belg.-31) - Sebastian Baez (Arg.) 3:6, 6:3, 6:2
Joao Fonseca (Braz.-22) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 7:6 (3), 7:5
Mariano Navone (Arg.) - Valentin Vacherot (Monako-14) 1:6, 6:3, 6:3
Lorenzo Musetti (Tal.-11) - Nicolas Mejia (Kol.) 7:6 (8), 6:2
Casper Ruud (Nór.-9) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:1, 6:2
Cameron Norrie (V.Brit.) - Ignacio Buse (Peru-29) 6:3, 6:3
Ben Shelton (USA-5) - Jenson Brooksby (USA) 6:3, 7:5
Arthur Fils (Fr.-18) - Zachary Svajda (USA) 6:4, 3:6, 6:1
Arthur Rinderknech (Fr.-23) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:7 (5), 6:4, 6:4
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Taylor Fritz (USA-7) 7:5, 6:3
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Alejandro Tabilo (Čile-25) 6:4, 7:6 (4)