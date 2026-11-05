    Alcaraz je vo štvrťfinále bez boja. Postup si zabezpečil dvanásty nasadený Američan

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. nov 2026 o 15:02
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    Je jeden z trojice hráčov z top 10, ktorí postúpili na turnaji plnom prekvapení.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa predstaví vo štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

    Druhý nasadený hráč pavúka postúpil medzi osmičku najlepších po tom, čo sa z turnaja odhlásil pre zdravotné problémy jeho najbližší súper Talian Matteo Berrettini.

    Alcaraz je jeden z trojice hráčov z top 10 rebríčka ATP, ktorí postúpili do osemfinále na turnaji plnom prekvapení.

    „Žiaľ, bolesť v ruke, s ktorou sa už niekoľko dní vyrovnávam, znamená, že nebudem môcť vybehnúť na kurt,“ napísal Berrettini na svoj profil na sociálnej sieti.

    VIDEO: Zostrih zápasu Paul - Halys

    Alcaraza čaká v ďalšej fáze lepší z dvojice Arthur Fils - Taylor Fritz. Dvadsaťtriročný Španiel v kariére nevyhral Masters v Paríži a momentálne je najvyššie nasadený hráč turnaja spomedzi tých, ktorí zostali v hre.

    Postup si zabezpečil dvanásty nasadený Američan Tommy Paul, ktorý vyradil domáceho Quentina Halysa v dvoch setoch 7:6 (3), 6:4

    Vo štvrťfinále ho čaká krajan Ben Shelton, ktorý ako nasadená trojka zdolal Francúza Arthura Rinderknecha po trojsetovom boji 3:6, 6:4 a 7:6 (5).

    ATP Paríž 2026

    Dvojhra - osemfinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Matteo Berrettini (Tal.) - Alcaraz bez boja

    Tommy Paul (USA-12) - Quentin Halys (Fr.) 7:6 (3), 6:4

    Ben Shelton (USA-3) - Arthur Rinderknech (Fr.) 3:6, 6:4, 7:6 (5)

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