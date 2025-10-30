    Nenasadený Američan postúpil v Bratislave do štvrťfinále, stratil len štyri gemy

    ilustračný záber
    ilustračný záber (Autor: TASR)
    TASR|30. okt 2025 o 15:23
    ShareTweet0

    Vyradil súpera z Taiwanu.

    BRATISLAVA. Americký tenista Eliot Spizzirri postúpil na challengerovom turnaji Slovak Open do štvrťfinále.

    V súboji nenasadených hráčov zdolal v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave Chun-hsin Tsenga z Taiwanu 6:2 a 6:2.

    „Bol to dobrý zápas. Vedel som, že to bude náročné, pretože súper hrá veľmi fyzicky a je talentovaný. Hral som dobre a zvládol som dôležité momenty, čo ma teší.

    Rozhodlo podľa mňa to, kto prejde do ofenzívy v podstatných okamihoch. Vnímal som, že v tomto smere som bol agresívnejší a mal som k tomu aj trochu šťastia. Veci išli v tomto zápase mojim smerom,“ uviedol pre TASR Američan.

    V ďalšom kole bude jeho súperom Luxemburčan Chris Rodesch.

    Do rovnakej fázy si zabezpečil miestenku aj Talian Francesco Maestrelli, nad Rakúšanom Davidom Pichlerom vyhral 6:2 a 7:5.

    „Ťažké stretnutie, špeciálne proti hráčovi, ktorý pravidelne nehráva dvojhru. Z môjho pohľadu ide o veľmi dobrého hráča.

    Hral s plnou silou, takže bolo nájsť u mňa kontinuitu, preto som rád, že som to zvládol v dvoch setoch. Snažil som sa hrať agresívne, pretože mi nedovolil mať kontrolu na kurte,“ povedal Maestrelli po víťazstve.

    Slovak Open

    dvojhra - 2. kolo:

    Eliot Spizzirri (USA) - Chun-hsin Tseng (Tai.) 6:2, 6:2

    Francesco Maestrelli (Tal.) - David Pichler (Rak.) 6:2, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot.
    VIDEO: Víťazná púť nemá konca. Monačan vyradil aj premožiteľa Alcaraza
    dnes 16:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nenasadený Američan postúpil v Bratislave do štvrťfinále, stratil len štyri gemy