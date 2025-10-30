Nenasadený Američan postúpil v Bratislave do štvrťfinále, stratil len štyri gemy

BRATISLAVA. Americký tenista Eliot Spizzirri postúpil na challengerovom turnaji Slovak Open do štvrťfinále.
V súboji nenasadených hráčov zdolal v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave Chun-hsin Tsenga z Taiwanu 6:2 a 6:2.
„Bol to dobrý zápas. Vedel som, že to bude náročné, pretože súper hrá veľmi fyzicky a je talentovaný. Hral som dobre a zvládol som dôležité momenty, čo ma teší.
Rozhodlo podľa mňa to, kto prejde do ofenzívy v podstatných okamihoch. Vnímal som, že v tomto smere som bol agresívnejší a mal som k tomu aj trochu šťastia. Veci išli v tomto zápase mojim smerom,“ uviedol pre TASR Američan.
V ďalšom kole bude jeho súperom Luxemburčan Chris Rodesch.
Do rovnakej fázy si zabezpečil miestenku aj Talian Francesco Maestrelli, nad Rakúšanom Davidom Pichlerom vyhral 6:2 a 7:5.
„Ťažké stretnutie, špeciálne proti hráčovi, ktorý pravidelne nehráva dvojhru. Z môjho pohľadu ide o veľmi dobrého hráča.
Hral s plnou silou, takže bolo nájsť u mňa kontinuitu, preto som rád, že som to zvládol v dvoch setoch. Snažil som sa hrať agresívne, pretože mi nedovolil mať kontrolu na kurte,“ povedal Maestrelli po víťazstve.
Slovak Open
dvojhra - 2. kolo:
Eliot Spizzirri (USA) - Chun-hsin Tseng (Tai.) 6:2, 6:2
Francesco Maestrelli (Tal.) - David Pichler (Rak.) 6:2, 7:5