Svitolinovej zaváhanie zachránila štvorhra. Do semifinále postúpili aj Talianky

Ukrajinské tenistky sa prebojovali do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v čínskom Šen-čene. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2:1.
O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvorhre, v ktorej pár Angelina Kalininová, Ľudmila Kičenoková zvíťazil nad tandemom Magali Kempenová, Lara Saldenová 6:3, 6:3.
Kalininová bola kľúčovou postavou ukrajinského tímu, v úvodnej dvojhre si poradila s Janou Otzipkovou 6:7 (6), 6:1, 6:1.
V druhom singli v súboji tímových jednotiek prehrala Jelina Svitolinová s Greetje Minnenovou 7:6 (5), 4:6, 4:6.
Ukrajinky nastúpia v semifinále proti Taliankam, ktoré zdolali domácu Čínu taktiež 2:1 na zápasy.
V prvom uspela Čang Šuaj, ktorá si hladko poradila s Elisabettou Cocciarettovou 6:0 a 6:2. O vyrovnanie sa postarala Jasmine Paoliniová po výhre nad Čeng Čchin-wen 6:3, 7:6 (4) a následne spolu so Sarou Erraniovou rozhodli v trojsetovom súboji s Kuo Chan-jü a Ťiang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:3.
Talianky tak majú v prestížnej súťaži šancu zavŕšiť víťazný hetrik.
Finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej v Šen-čene - štvrťfinále:
Ukrajina - Belgicko 2:1
- Angelina Kalininová - Jana Otzipková 6:7 (6), 6:1, 6:1
- Jelina Svitolinová - Greetje Minnenová 7:6 (5), 4:6, 4:6
- Kalininová, Ľudmila Kičenoková - Magali Kempenová, Lara Saldenová 6:3, 6:3
Taliansko - Čína 2:1
- Elisabetta Cocciarettová - Čang Šuaj 0:6, 2:6
- Jasmine Paoliniová - Čeng Čchin-wen 6:3, 7:6 (4)
- Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová - Kuo Chan-jü, Ťiang Sin-jü 6:3, 5:7, 6:3