Mladá Češka šokovala Cincinnati a vyradila Sabalenkovú. V zápase predviedla dva veľké obraty

Dvadsaťročná česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7:6 a 6:4 svetovú jednotku Arynu Sabalenkovú z Bieloruska a postúpila do štvrťfinále. V ňom ju čaká domáca Madison Keysová.
Cez osemfinále naopak neprešla Mária Bouzková, ktorá nestačila 3:6 a 2:6 na Američanku Coco Gauffovú.
Bejlek v stretnutí so štvornásobnou grandslamovou šampiónkou predviedla dva veľké obraty. V tie-breaku prvého setu prehrávala 1:5, ale napokon uspela 9:7.
V druhom dejstve s predvlaňajšou víťazkou turnaja prehrávala 1:4, potom ale získala päť bodov za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Bejlek - Sabalenková
"Nemám slov. Je to neuveriteľné a mám obrovskú radosť," povedala Bejlek v rozhovore na kurte.
"Bolo to hore, dole. Veľmi som nad ničím nerozmýšľala a snažila som sa nebyť nervózna. Hrali sme jednoducho inštinktívne, "dodala.
Pre českú tenistku išlo o životné víťazstvo. V kariére ešte nikdy nezvíťazila nad hráčkou z prvej desiatky svetového rebríčka. Bejlek má navyše už teraz istotu, že posunom na 31. priečku vylepší svoje rebríčkové maximum. Teraz jej patrí 35. miesto.
Vo štvrťfinále Bejlek nastúpi proti ďalšej bývalej víťazke turnaja. Tridsaťjedenročná Keysová získala titul v Cincinnati v roku 2019.
Bouzková so štvrtou hráčkou sveta Gauffovou prehrala za hodinu a pol. V prvom sete dvadsaťosemročná Češka raz stratila podanie, v druhom dvakrát.
Za stavu 2:5 odvrátila jeden mečbal, ale pri ďalšom už víťazka dvoch grandslamov duel ukončila.
Do štvrťfinále postúpila aj poľská tenistka Iga Swiateková. Nasadená sedmička si poradila s Francúzkou Diane Parryovou v dvoch setoch 6:3, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Swiateková - Parryová
V boji o semifinále sa stretne s víťazkou duelu medzi štrnástou nasadenou Ruskou Dianou Šnajderovou a turnajovou dvojkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu.
V osemfinále sa s turnajom rozlúčila piata nasadená Ruska Mirra Andrejevová, ktorá nestačila na Ukrajinku Martu Kosťukovú. S desiatkou „pavúka“ prehrala 6:4, 0:6 a 2:6.
Do štvrťfinále postúpila Američanka Jessica Pegulová, nasadená trojka zvíťazila nad Rumunkou Soranou Cirsteovou v troch setoch 6:2, 4:6, 7:5.
WTA Cincinnati 2026
Dvojhra - osemfinále:
Sára Bejlek (ČR) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 7:6, 6:4
Coco Gauffová (USA-4) - Maria Bouzková (ČR) 6:3, 6:2
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Diane Parryová (Fr.) 6:3, 6:3
Jessica Pegulová (USA-3) - Sorana Cirsteová (Rum.-15) 6:2, 4:6, 7:5
Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Mirra Andrejevová (Rus.-5) 4:6, 6:0, 6:2