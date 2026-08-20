Nečakané zlyhanie najväčšieho favorita. Zverev nevyužil mečbal a kruto pykal

Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati.
V osemfinále ako nasadená sedmička zdolal dvanástku „pavúka“ Rafaela Jodara zo Španielska po trojsetovom boji 4:6, 7:6 (3) a 6:3.
Medzi najlepšiu osmičku postúpil aj Argentínčan Thiago Agustin Tirante, ktorý vyradil turnajovú štrnástku Čecha Jakuba Menšíka po víťazstve 5:7, 6:4 a 6:4.
Tirante tak po srbskom favoritovi Novakovi Djokovičovi zdolal ďalšieho nasadeného hráča.
O prekvapenie sa postaral domáci Tommy Paul, keď po takmer troch hodinách zdolal nasadenú jednotku, Nemca Alexandra Zvereva v troch setoch 4:6, 7:6 (6), 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Paul - Zverev
Najprv sa nevedel dostať do tempa ani jeden hráč, keďže bol zápas trikrát prerušený pre dážď.
Favorizovaný Zverev nedokázal v druhom sete využiť mečbal za stavu 5:4 vo svoj prospech a Paulovi sa nakoniec zápas podarilo otočiť.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra - osemfinále:
Tommy Paul (USA-18) - Alexander Zverev (Nem.-1) 4:6, 7:6 (6), 6:4
Frances Tiafoe (USA-17) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) 6:3, 6:4
Arthur Fils (Fr.-21) - Alex de Minaur (Aus.-5) 6:3, 6:4
Taylor Fritz (USA-6) - Christopher O'Connell (Aus.) 6:4, 6:3
Brandon Nakashima (USA/27) - Nuno Borges (Portugal) 6:3, 6:7 (5), 6:3
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Jaime Faria (Portug.) 7:5, 6:2
Flavio Cobolli (Tal.-7) - Rafael Jodar (Šp.-12) 4:6, 7:6 (3), 6:3
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Jakub Menšík (ČR-14) 5:7, 6:4, 6:4