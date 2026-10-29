    Rybakinová zvládla dôležitý zápas. Sezónu definitívne zakončí ako svetová jednotka

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: REUTERS)
    ČTK|29. okt 2026 o 12:08
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    Kazaška hladko zdolala krajanku Putincevovú.

    Tenistka Jelena Rybakinová postúpila na turnaji v Tokiu do štvrťfinále a zaistila si, že prvýkrát v kariére ukončí sezónu na mieste svetovej jednotky.

    Trojnásobná grandslamová šampiónka z Kazachstanu porazila v japonskej metropole v druhom kole krajanku Juliu Putincevovú 6:2, 6:3.

    Dvadsaťsedemročná Rybakinová sa do čela poradia WTA dostala prvýkrát v kariére po triumfe na septembrovom US Open.

    Wimbledonská šampiónka z roku 2022 tento rok ovládla aj Australian Open. Minulý týždeň získala v Ning-po štvrtý tohtoročný titul, prvýkrát sa pritom z trofeje radovala ako svetová jednotka.

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