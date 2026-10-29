Rybakinová zvládla dôležitý zápas. Sezónu definitívne zakončí ako svetová jednotka

Tenistka Jelena Rybakinová postúpila na turnaji v Tokiu do štvrťfinále a zaistila si, že prvýkrát v kariére ukončí sezónu na mieste svetovej jednotky.
Trojnásobná grandslamová šampiónka z Kazachstanu porazila v japonskej metropole v druhom kole krajanku Juliu Putincevovú 6:2, 6:3.
Dvadsaťsedemročná Rybakinová sa do čela poradia WTA dostala prvýkrát v kariére po triumfe na septembrovom US Open.
Wimbledonská šampiónka z roku 2022 tento rok ovládla aj Australian Open. Minulý týždeň získala v Ning-po štvrtý tohtoročný titul, prvýkrát sa pritom z trofeje radovala ako svetová jednotka.