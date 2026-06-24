Šampiónka z Paríža nezvládla generálku na Wimbledon, končí už v úvode

Ruskej tenistke Mirre Andrejevovej nevyšla generálka na grandslamový turnaj vo Wimbledone.
Šampiónka Roland Garros prehrala v 2. kole na trávnatom podujatí WTA v nemeckom Bad Homburgu so svojou krajankou Jekaterinou Alexandrovovou 3:6, 4:6.
Pre Andrejevovú, ktorá bola nasadenou dvojkou, to bol prvý súťažný duel od triumfu na parížskej antuke.
WTA Bad Homburg
dvojhra - 2. kolo:
Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Mirra Andrejevová (2-Rus.) 6:3, 6:4
Gabriela Ruseová (Rum.) - Anna Kalinská (Rus.) 7:5, 6:2