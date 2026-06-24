    Šampiónka z Paríža nezvládla generálku na Wimbledon, končí už v úvode

    Mirra Andrejevová
    Mirra Andrejevová (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. jún 2026 o 16:31
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    Po triumfe na Roland Garros prehrala hneď v prvom zápase.

    Ruskej tenistke Mirre Andrejevovej nevyšla generálka na grandslamový turnaj vo Wimbledone.

    Šampiónka Roland Garros prehrala v 2. kole na trávnatom podujatí WTA v nemeckom Bad Homburgu so svojou krajankou Jekaterinou Alexandrovovou 3:6, 4:6.

    Pre Andrejevovú, ktorá bola nasadenou dvojkou, to bol prvý súťažný duel od triumfu na parížskej antuke.

    WTA Bad Homburg

    dvojhra - 2. kolo:

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Mirra Andrejevová (2-Rus.) 6:3, 6:4

    Gabriela Ruseová (Rum.) - Anna Kalinská (Rus.) 7:5, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Mirra Andrejevová
    Mirra Andrejevová
    Šampiónka z Paríža nezvládla generálku na Wimbledon, končí už v úvode
    dnes 16:31
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