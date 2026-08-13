    Svitolinová a Gauffová padli po trojsetových bitkách. Dvojku turnaja vyzve vo finále Swiateková

    Iga Swiateková oslavuje postup do finále na turnaji WTA v Toronte 2026.
    Iga Swiateková oslavuje postup do finále na turnaji WTA v Toronte 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. aug 2026 o 07:59
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    Gauffová získala v semifinále prvý set, no duel do víťazného konca nedotiahla.

    Poľská tenista Iga Swiateková vyzve vo finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte druhú nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú.

    Siedma nasadená Poľka postúpila cez deviatku pavúka Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny, ktorú zdolala v troch setoch 6:3, 1:6, 6:3.

    Rybakinová vyradila po trojsetovej bitke štvrtú najvyššie postavenú hráčku turnaja Američanku Coco Gauffovú 5:7, 6:2, 6:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Rybakinová


    WTA Toronto 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Iga Swiateková (Poľ.-7) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 6:3, 1:6, 6:3

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Coco Gauffová (USA-4) 5:7, 6:2, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Iga Swiateková oslavuje postup do finále na turnaji WTA v Toronte 2026.
    Iga Swiateková oslavuje postup do finále na turnaji WTA v Toronte 2026.
    Svitolinová a Gauffová padli po trojsetových bitkách. Dvojku turnaja vyzve vo finále Swiateková
    dnes 07:59
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