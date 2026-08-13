Svitolinová a Gauffová padli po trojsetových bitkách. Dvojku turnaja vyzve vo finále Swiateková

Poľská tenista Iga Swiateková vyzve vo finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Toronte druhú nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú.
Siedma nasadená Poľka postúpila cez deviatku pavúka Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny, ktorú zdolala v troch setoch 6:3, 1:6, 6:3.
Rybakinová vyradila po trojsetovej bitke štvrtú najvyššie postavenú hráčku turnaja Američanku Coco Gauffovú 5:7, 6:2, 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Rybakinová
WTA Toronto 2026
Dvojhra - semifinále:
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Jelina Svitolinová (Ukr.-9) 6:3, 1:6, 6:3
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Coco Gauffová (USA-4) 5:7, 6:2, 6:2