    Jodar o titul v Montreale nezabojuje. Finále prinesie americký súboj

    Ben Shelton v semifinále turnaja ATP Montreal 2026.
    Ben Shelton v semifinále turnaja ATP Montreal 2026. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|13. aug 2026 o 07:52
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    Shelton bude obhajovať titul z minulého roka.

    Vo finále tenisového turnaja ATP Masters 1000 v kanadskom Montreale na seba narazia Američania Ben Shelton a Brandon Nakashima.

    Prvý menovaný zdolal v semifinále krajana Learnera Tiena 6:2, 6:3. Nakashimna si poradil v dvoch setoch so Španielom Rafaelom Jodarom 7:6 (3), 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jodar - Nakashima

    Shelton bude obhajovať titul z minulého roka. Ďalší úspech v Montreale by dvadsaťtriročného Američana posunul vo svetovom rebríčku na šieste miesto, jeho kariérne maximum je ešte o priečku vyššie.

    Nakashima je vo finále na turnaji Masters prvýkrát. Doteraz jedinú trofej kariéry na okruhu ATP Tour získal v roku 2022 v San Diegu.

    ATP Montreal 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Ben Shelton (USA-5) - Learner Tien (USA-12) 6:2, 6:3

    Brandon Nakashima (USA-28) - Rafael Jodar (Šp.-20) 7:6 (3), 6:4

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