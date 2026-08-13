Jodar o titul v Montreale nezabojuje. Finále prinesie americký súboj

Vo finále tenisového turnaja ATP Masters 1000 v kanadskom Montreale na seba narazia Američania Ben Shelton a Brandon Nakashima.
Prvý menovaný zdolal v semifinále krajana Learnera Tiena 6:2, 6:3. Nakashimna si poradil v dvoch setoch so Španielom Rafaelom Jodarom 7:6 (3), 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Jodar - Nakashima
Shelton bude obhajovať titul z minulého roka. Ďalší úspech v Montreale by dvadsaťtriročného Američana posunul vo svetovom rebríčku na šieste miesto, jeho kariérne maximum je ešte o priečku vyššie.
Nakashima je vo finále na turnaji Masters prvýkrát. Doteraz jedinú trofej kariéry na okruhu ATP Tour získal v roku 2022 v San Diegu.
ATP Montreal 2026
Dvojhra - semifinále:
Ben Shelton (USA-5) - Learner Tien (USA-12) 6:2, 6:3
Brandon Nakashima (USA-28) - Rafael Jodar (Šp.-20) 7:6 (3), 6:4