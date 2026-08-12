    Nakashima hladko vyradil devätnástku turnaja a je v semifinále. Čaká ho Španiel Jodar

    Americký tenista Brandon Nakashima.
    Americký tenista Brandon Nakashima. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|12. aug 2026 o 07:57
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    Američan postúpil do semifinále bez straty setu.

    Americký tenista Brandon Nakashima postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.

    Vo štvrťfinále si ako nasadená dvadsaťosmička poradil s devätnástkou turnaja Talianom Lucianom Darderim hladko 6:2, 6:3.

    VIDEO: Zostrihy štvrťfinálových zápasov na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale

    V semifinále si zmeria sily so Španielom Rafaelom Jodarom, ktorý zdolal Arthura Filsa z Francúzska 7:6 (5), 6:3.

    Druhé semifinále ponúkne americký súboj. Stretnú sa v ňom piaty nasadený Ben Shelton po triumfe nad Čechom Jakubom Menšíkom 6:3, 6:1 a Learner Tien, ktorý zvíťazil nad španielskym hráčom Danielom Meridom Aguilarom 6:3, 6:2.

    ATP Montreal 2026

    Dvojhra muži - štvrťfinále:

    Ben Shelton (USA-5) - Jakub Menšík (ČR-13) 6:3, 6:1

    Learner Tien (USA-12) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:3, 6:2

    Rafael Jodar (Šp.-20) - Arthur Fils (Fr.-18) 7:6 (5), 6:3

    Brandon Nakashima (USA-28) - Luciano Darderi (Tal.-19) 6:2, 6:3


    Tenis

    Tenis

    Americký tenista Brandon Nakashima.
    Americký tenista Brandon Nakashima.
    Nakashima hladko vyradil devätnástku turnaja a je v semifinále. Čaká ho Španiel Jodar
    dnes 07:57
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