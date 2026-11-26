Tenisti Veľkej Británie si zaistili postup do semifinále Davisovho pohára. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí finálového turnaja v talianskej Bologni zvíťazili nad Nemcami 2:1 na zápasy, keď o ich triumfe rozhodla až štvorhra, v ktorej dvojica Henry Patten, Neal Skupski zdolala duo Kevin Krawietz, Tim Pütz 6:2, 7:6 (6).
Nemcom nestačila ani pomoc svetovej jednotky Alexandra Zvereva, ktorý zdolal Arthura Feryho 6:3, 6:2.
V druhej dvojhre, totiž Cameron Norrie zvíťazil nad Janom-Lennardom Struffom 6:3, 3:6, 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Fery - Zverev
Briti narazia na úspešnejšieho zo stretnutia Rakúsko - Španielsko.
Finálový turnaj Davisovho pohára v Bologni
Štvrťfinále:
Veľká Británia - Nemecko 2:1
- Cameron Norrie - Jan-Lennard Struff 6:3, 3:6, 6:2
- Arthur Fery - Alexander Zverev 3:6, 2:6
- Henry Patten, Neal Skupski - Kevin Krawietz, Tim Pütz 6:2, 7:6 (6)