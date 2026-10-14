    Turnaj v Šanghaji prišiel o jedného z favoritov, Kanaďan musel zápas skrečovať

    Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime
    Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. okt 2026 o 13:04
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    Nasadenú štvorku v prvom sete zastavilo zranenie.

    Španielsky tenista Rafael Jodar postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

    V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej dvanástky Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:7 (4), 6:4, 6:2.

    Medzi elitnou osmičkou je aj Nór Casper Ruud, ktorý viedol v prvom sete nad Felixom Augerom-Alliasimeom 5:2, keď štvrtý nasadený Kanaďan zápas skrečoval.

    ATP Šanghaj 2026

    dvojhra - osemfinále:

    Casper Ruud (Nór.-20) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 5:2 - Auger-Aliassime skreč

    Rafael Jodar (Šp.-12) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:7 (4), 6:4, 6:2

    Daniil Medvedev (Rus.-5) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:4, 7:5

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