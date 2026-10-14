Turnaj v Šanghaji prišiel o jedného z favoritov, Kanaďan musel zápas skrečovať

Španielsky tenista Rafael Jodar postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.
V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej dvanástky Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:7 (4), 6:4, 6:2.
Medzi elitnou osmičkou je aj Nór Casper Ruud, ktorý viedol v prvom sete nad Felixom Augerom-Alliasimeom 5:2, keď štvrtý nasadený Kanaďan zápas skrečoval.
ATP Šanghaj 2026
dvojhra - osemfinále:
Casper Ruud (Nór.-20) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 5:2 - Auger-Aliassime skreč
Rafael Jodar (Šp.-12) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:7 (4), 6:4, 6:2
Daniil Medvedev (Rus.-5) - Stefanos Tsitsipas (Gr.) 6:4, 7:5