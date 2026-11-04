    Pozícia svetovej jednotky mu neprospela. Zverev vypadol v Paríži hneď v prvom zápase

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. nov 2026 o 15:48
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    Aj Američan Frances Tiafoe vypadol v Paríži už v 2. kole.

    Nemecký tenista Alexander Zverev neuspel v 2. kole dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.

    Ako nasadená jednotka prehral s Talianom Lorenzom Musettim 6:7 (5), 2:6. Pre Nemca to bol prvý zápas v pozícii lídra rebríčka ATP, v pondelok vystriedal na jeho čele Musettiho krajana Jannika Sinnera.

    Aj Američan Frances Tiafoe vypadol v Paríži už v 2. kole. V pozícii siedmeho nasadeného hráča podľahol domácemu Quentinovi Halysovi v troch setoch 3:6, 6:1, 6:7 (9).

    V súboji nenasadených hráčov zdolal Francúz Arthur Rinderknech talianskeho reprezentanta Mattiu Bellucciho 6:4, 6:1.

    Do 3. kola postúpil aj dvanásty nasadený Američan Tommy Paul, ktorý si poradil so Španielom Danielom Meridom Aguilarom hladko 6:1, 6:1.

    ATP Paríž 2026

    Dvojhra - 2. kolo:

    Lorenzo Musetti (Tal.) - Alecander Zverev (Nem.-1) 7:6 (5), 6:2

    Tommy Paul (USA-12) - Daniel Merida Aguilar (Šp.) 6:1, 6:1

    Luca Van Assche (Fr.) - Learner Tien (USA-15) 7:6 (4), 6:4

    Quentin Halys (Fr.) - Frances Tiafoe (USA-7) 6:3, 1:6, 7:6 (9)

    Arthur Rinderknech (Fr.) - Mattia Bellucci (Tal.) 6:4, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    Pozícia svetovej jednotky mu neprospela. Zverev vypadol v Paríži hneď v prvom zápase
    dnes 15:48
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