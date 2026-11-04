Menovec známeho Chorváta nedal Slovákovi šancu. V Bratislave sa tešil len Karol

Slovenský tenista Michal Krajčí neuspel v 1. kole dvojhry na bratislavskom challengeri J&T Banka Slovak Open.
V pozícii kvalifikanta prehral s Chorvátom Matejom Dodigom 3:6, 6:7 (2).
S turnajom sa rozlúčil aj štvrtý nasadený Američan Martin Damm jr. po prehre 3:6, 6:7 (10) s Nemcom Tomom Gentzschom.
„Pocity sú zvláštne. Je tam trochu sklamanie, keďže šanca tam bola. Som však veľmi rád, že som dokázal držať level s takýmto hráčom. Myslím si, že sme predviedli dobrý tenis a diváci sa mali na čo pozerať.
Samozrejme spokojnosť, ale aj určité sklamanie. Určite som nemal čo stratiť, snažil som sa užívať si to.
Toto bola moja hra, takto sa v podstate snažím hrať na každom turnaji. Celkovo som asi sám so sebou spokojný, že ako som si dokázal držať takýto level hry.
Čím lepší súper, tak aj ja sa dokážem viac vyhecovať. Rád by som sa dopracoval k lepšiemu rebríčkovému postaveniu, aby som mohol hrávať challengere,“ povedal Krajčí po svojom zápase v prvom kole dvojhry.
Bratislava Open 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Matej Dodig (Chor.) - Michal Krajčí (SR) 6:3, 7:6 (2)
Otto Virtanen (Fín.-7) - Vitalij Sačko (Ukr.) 6:3, 7:5
Tom Gentzsch (Nem.) - Martin Damm jr. (USA-4) 6:3, 7:6 (10)
Štvorhra - 1. kolo:
Miloš Karol, Andrew Paulson (SR/ČR) - Santiago Gonzalez, Hendrik Jebens (Mex./Nem.) 6:3, 6:4