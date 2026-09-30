VIDEO: Djokovič sa po dlhej dobre vrátil do Pekingu a predĺžil úchvatnú sériu. Na kurte trpel

Hviezdny srbský tenista Novak Djokovič sa po jedenástich rokoch vrátil na turnaj v Pekingu víťazstvom v 1. kole 6:3, 7:6 nad Portugalčanom Nunom Borgesom.
V čínskej metropole predĺžil svoju úchvatnú sériu na 30 víťazstiev, zdalo sa však, že po fyzickej stránke trpí.
Víťaz rekordných 24 grandslamových titulov Djokovič sa predstavil na kurte prvýkrát od nečakanej prehry v 1. kole US Open s Argentínčanom Marianom Navonem.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Borges
Zároveň si pripísal prvé víťazstvo od Wimbledonu a jubilejnú tridsiatu výhru v Pekingu, kde do roku 2015 získal päť titulov.
V dnešnom dueli sa bývalá svetová jednotka rýchlo dostala do vedenia 3:0, potom však začal mať 39-ročný Srb problémy.
Na konci dlhších výmen lapal po dychu a na jeho tvári sa objavovali bolestivé grimasy. Djokovič napriek tomu doviedol set do víťazného konca 6:3 a následne na niekoľko minút opustil kurt. Jeho zdravotné problémy sa však nezlepšili.
Už v druhom geme si začal rodák z Belehradu masírovať chrbát. Za stavu 2:3 si šiesty nasadený hráč nechal ošetriť pravú ruku, rebrá a hrudník a set doviedol do tajbrejku, v ktorom víťazstvom 7:2 zápas ukončil.
„Súper sa v druhom sete zlepšil a mne naopak trochu dochádzali sily,“ povedal Djokovič, ktorého v druhom kole čaká domáci Pu Jün-čchao-kche-tche.
„Veľmi mi pomohlo, že som pri vlastnom podaní dominoval. A napokon som odohral skvelý tajbrejk. Som rád, že som zápas ukončil v dvoch setoch,“ dodal.