Svitolinová aj Swiateková vo Wu-chane postúpili do osemfinále, Benčičová s kanárom

Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová a Poľka Iga Swiateková postúpili do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Svitolinová v 2. kole v pozícii nasadenej päťky zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovú 6:2, 5:7, 6:2.
Swiateková ako nasadená sedmička vyradila svoju krajanku Magdalenu Frechovú 6:2, 6:1.
WTA Wu-chan 2026
dvojhra - 2. kolo:
Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:2
Iga Swiateková (Poľ.-7) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:2, 6:1
Sonay Kartalová (V. Brit.) - Belinda Benčičová (Švajč.-9) 6:0, 7:5
Maja Chwalinská (Poľ.-16) - Marie Bouzková (ČR) 1:6, 6:1, 6:1