    Svitolinová aj Swiateková vo Wu-chane postúpili do osemfinále, Benčičová s kanárom

    Jelina Svitolinová
    Jelina Svitolinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. okt 2026 o 08:55
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    Poľka Swiateková stratila v druhom kole len tri gemy.

    Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová a Poľka Iga Swiateková postúpili do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.

    Svitolinová v 2. kole v pozícii nasadenej päťky zdolala Rusku Ľudmilu Samsonovovú 6:2, 5:7, 6:2.

    Swiateková ako nasadená sedmička vyradila svoju krajanku Magdalenu Frechovú 6:2, 6:1.

    WTA Wu-chan 2026

    dvojhra - 2. kolo:

    Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:2

    Iga Swiateková (Poľ.-7) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:2, 6:1

    Sonay Kartalová (V. Brit.) - Belinda Benčičová (Švajč.-9) 6:0, 7:5

    Maja Chwalinská (Poľ.-16) - Marie Bouzková (ČR) 1:6, 6:1, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Jelina Svitolinová
    Jelina Svitolinová
    Svitolinová aj Swiateková vo Wu-chane postúpili do osemfinále, Benčičová s kanárom
    dnes 08:55
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