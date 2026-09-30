Dostala šancu ako lucky loserka. Mladá Češka v Pekingu zvládla úvodný zápas

Česká tenistka Linda Fruhvirtová ako lucky loserka postúpila do 2. kola turnaja WTA 1000 v Pekingu.
V úvodnom kole porazila po setoch 6:2, 6:3 domácu Číňanku Paj Čuo-süan.
Fruhvirtová síce v čínskej metropole prehrala v druhom kole kvalifikácie, do turnaja sa však napokon dostala po odhlásení iných hráčok.
V druhom kole sa dvadsaťjedenročná Češka stretne s 29. nasadenou Ljudmilou Samsonovovou z Ruska.
Zvíťazila aj Rumunka Elena Ruseová, ktorá zdolala Rakúšanku Lilli Taggerovú 6:4, 6:2. Ďalej ide aj Švajčiarka Viktorija Golubicová po víťazstve 6:3, 6:1 nad Američankou Elvinou Kalievovou.
WTA 1000 Peking 2026
ženy - 1. kolo:
Viktorija Golubicová (Švajč.) - Elvina Kalievová (USA) 6:3, 6:1
Polina Kudermetovová (Uzb.) - Ma Jie-Sin (Čína) 6:7 (2), 6:3, 6:2
Daria Šnigurová (Ukr.) - Katarzyna Kawová (Poľ.) 3:6, 6:4, 7:5
Alexandra Sasnovičová (Biel.) - Talia Gibsonová (Austr.) 6:1, 6:4
Maddison Inglisová (Austr.) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:4
Elena Ruseová (Rum.) - Lilli Taggerová (Rak.) 6:4, 6:2
Janice Tjenová (Indon.) - Angelina Kalininová (Ukr.) 2:6, 7:5, 6:4
Marija Timofejevová (Uzb.) - Darja Vidmanová (ČR) 6:3, 6:3
Sinja Krausová (Rak.) - Maya Jointová (Austr.) 6:3, 3:6, 7:5
Dajana Jastremská (Ukr.) - Catherine McNallyová (USA) 6:3, 6:4
Linda Fruhvirtová (ČR) - Paj Čuo-süan (Čína) 6:2, 6:3
Jüan Jüe (Čína) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:2, 6:3
Taylah Prestonová (Austr.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:2, 7:6 (4)