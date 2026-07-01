Lotyška zničila súperku a dala jej kanára. Osaková potvrdila rolu nasadenej

Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa suverénne prebojovala do tretieho kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
V stredajšom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú po setoch 6:2 a 6:0.
Ďalej ide bez problémov aj štrnásta nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6:3, 6:2.
Wimbledon 2026
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Jelena Ostapenková (Lot.) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:2, 6:0
Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) - Alycia Parksová (USA) 7:5, 6:0
Naomi Osaková (Jap.-14) - Anastasia Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2