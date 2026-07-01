    Lotyška zničila súperku a dala jej kanára. Osaková potvrdila rolu nasadenej

    Naomi Osaková počas Wimbledonu 2026.
    Naomi Osaková počas Wimbledonu 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 13:57
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    Zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú.

    Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa suverénne prebojovala do tretieho kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    V stredajšom zápase zmietla z kurtu chorvátsku súperku Antoniu Ružičovú po setoch 6:2 a 6:0.

    Ďalej ide bez problémov aj štrnásta nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastasiou Gasanovovou 6:3, 6:2.

    Wimbledon 2026

    ženy - dvojhra - 2. kolo:

    Jelena Ostapenková (Lot.) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:2, 6:0

    Mananchaya Sawangkaewová (Thaj.) - Alycia Parksová (USA) 7:5, 6:0

    Naomi Osaková (Jap.-14) - Anastasia Gasanovová (Rus.) 6:3, 6:2

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