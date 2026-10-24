Siniaková ma na dosah úspech aj v dvojhre. V Osake bude bojovať o titul

O titul na tenisovom turnaji WTA v Osake si zahrajú nenasadené hráčky, Američanka Ashlyn Kruegerová a Češka Kateřina Siniaková.
Kruegerová v americkom súboji vyradila v semifinále jednotku podujatia Ann Liovú po trojsetovej bitke 6:4, 6:7 (4), 6:3.
Siniaková si poradila v dvoch setoch s ôsmou nasadenou Britkou Katie Boulterovou 6:1, 6:4.
Češka postúpila po troch rokoch do finále turnaja WTA vo dvojhre a zahrá si o šiesty singlový titul v kariére.
Tridsaťročná Siniaková porazila nasadenú osmičku Boulterovú za hodinu a 25 minút. Vo dvojhre postúpila do 11. finále v kariére, v zápasoch o titul má zatiaľ bilanciu 5:5.
Naposledy triumfovala v októbri 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvíťazila vo finále nad Máriou Bouzkovou.
S dvadsaťdvaročnou Kruegerovou sa Siniaková stretne piatykrát. Zatiaľ ju vždy porazila, naposledy ju zdolala vlani na trávnatom turnaji v Bad Homburgu 7:5, 6:2.
Svetová päťdesiatosmička Boulterová prehrala s českou tenistkou po šiesty raz za sebou. Od marca podľahla tiež trikrát Karolíne Muchovej a dvakrát Linde Noskovej.
WTA Osaka 2026
semifinále - výsledky:
Ashlyn Kruegerová (USA) - Ann Liová (USA-1) 6:4, 6:7 (4), 6:3
Kateřina Siniaková (ČR) - Katie Boulterová (V.Brit.-8) 6:1, 6:4