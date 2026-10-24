    Siniaková ma na dosah úspech aj v dvojhre. V Osake bude bojovať o titul

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. okt 2026 o 13:07
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    Do finále turnaja WTA postúpila po troch rokoch.

    O titul na tenisovom turnaji WTA v Osake si zahrajú nenasadené hráčky, Američanka Ashlyn Kruegerová a Češka Kateřina Siniaková.

    Kruegerová v americkom súboji vyradila v semifinále jednotku podujatia Ann Liovú po trojsetovej bitke 6:4, 6:7 (4), 6:3.

    Siniaková si poradila v dvoch setoch s ôsmou nasadenou Britkou Katie Boulterovou 6:1, 6:4.

    Češka postúpila po troch rokoch do finále turnaja WTA vo dvojhre a zahrá si o šiesty singlový titul v kariére.

    Tridsaťročná Siniaková porazila nasadenú osmičku Boulterovú za hodinu a 25 minút. Vo dvojhre postúpila do 11. finále v kariére, v zápasoch o titul má zatiaľ bilanciu 5:5.

    Naposledy triumfovala v októbri 2023 na turnaji v Nan-čchangu, kde zvíťazila vo finále nad Máriou Bouzkovou.

    S dvadsaťdvaročnou Kruegerovou sa Siniaková stretne piatykrát. Zatiaľ ju vždy porazila, naposledy ju zdolala vlani na trávnatom turnaji v Bad Homburgu 7:5, 6:2.

    Svetová päťdesiatosmička Boulterová prehrala s českou tenistkou po šiesty raz za sebou. Od marca podľahla tiež trikrát Karolíne Muchovej a dvakrát Linde Noskovej.

    WTA Osaka 2026

    semifinále - výsledky:

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Ann Liová (USA-1) 6:4, 6:7 (4), 6:3

    Kateřina Siniaková (ČR) - Katie Boulterová (V.Brit.-8) 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Kateřina Siniaková
    Kateřina Siniaková
    Siniaková ma na dosah úspech aj v dvojhre. V Osake bude bojovať o titul
    dnes 13:07
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