    Zverev prekvapivo vypadol v semifinále. Bude si musieť ešte počkať na posun na čelo rebríčka

    Na snímke nemecký tenista Alexander Zverev (vľavo) a španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina.
    Na snímke nemecký tenista Alexander Zverev (vľavo) a španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|17. okt 2026 o 13:23
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    Davidovich si zahrá finále turnaja elitnej kategórie Masters po druhý raz v kariére.

    Nemecký tenista Alexander Zverev skončil na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji v semifinále a na premiérový posun na čelo svetového rebríčka si bude musieť ešte niekoľko týždňov počkať.

    Najvyššie nasadený hráč prehral v dvojhodinovom zápase so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v troch setoch 7:5, 4:6, 3:6. 

    Do finále sa dostal aj ďalší Španiel, dvanásty nasadený Rafael Jodar zdolal piateho hráča turnaja Daniila Medvedeva v dvoch setoch 6:3 a 6:4.

    Zverev sa mohol dostať na tenisový trón po nadchádzajúcom turnaji vo Viedni. Aby sa 2. novembra prvýkrát stal svetovou jednotkou, potreboval však v Šanghaji postúpiť aspoň do finále a následne vyhrať celý turnaj v Rakúsku.

    VIDEO: Zostrih zápasu Davidovich Fokina - Zverev

    To, že sa do konca sezóny dostane na prvé miesto, je však už od pondelka isté. Davidovich si zahrá finále turnaja elitnej kategórie Masters po druhý raz v kariére.

    Pred štyrmi rokmi neuspel na antuke v Monte Carle. Jeho súperom bude teraz víťaz zápasu medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Španielom Rafaelom Jódarom.

    „Myslím si, že teraz nevyhnutne potrebujem prestávku. Na turnaj som prišiel s menším zranením aj únavou.

    Za týchto okolností dokážem prijať prehru s takýmto súperom. Teraz budem sledovať svoj zdravotný stav a podľa toho sa rozhodnem, či nastúpim na turnaji vo Viedni,“ povedal Nemec po sobotnej prehre.

    „Na začiatku som bol trochu nervózny, ale bojoval som o každú loptičku. Vedel som, že ak vydržím hrať takto počas celého zápasu, dostanem aspoň jednu šancu.

    V druhom sete som ju využil. V treťom sete som bol podľa mňa fyzicky na tom lepšie. Skorý brejk mi dodal veľa energie,“ uviedol Davidovich Fokina podľa AFP.

    Jodar sa v prvom sete dostal do vedenia vo štvrtom geme, keď brejkol súpera. Následne o svoj servis prišiel, no vzápätí opäť získal ten súperov.

    V deviatom geme potvrdil triumf, no potreboval na to až piaty setbal - 6:3.

    O osude druhého setu rozhodla siedma hra, v ktorej Medvedev opäť prišiel o servis a dvadsaťročný Španiel si už nenechal zobrať účasť v prvom finále na podujatí ATP Masters 1000, i keď na to potreboval až štyri mečbaly.

    ATP Šanghaj 2026

    výsledky - semifinále:

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-25) – Alexander Zverev (Nem.-1) 5:7, 6:4, 6:3

    Rafael Jodar (Šp.-12) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 6:3, 6:4

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