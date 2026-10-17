Zverev prekvapivo vypadol v semifinále. Bude si musieť ešte počkať na posun na čelo rebríčka

Nemecký tenista Alexander Zverev skončil na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji v semifinále a na premiérový posun na čelo svetového rebríčka si bude musieť ešte niekoľko týždňov počkať.
Najvyššie nasadený hráč prehral v dvojhodinovom zápase so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v troch setoch 7:5, 4:6, 3:6.
Do finále sa dostal aj ďalší Španiel, dvanásty nasadený Rafael Jodar zdolal piateho hráča turnaja Daniila Medvedeva v dvoch setoch 6:3 a 6:4.
Zverev sa mohol dostať na tenisový trón po nadchádzajúcom turnaji vo Viedni. Aby sa 2. novembra prvýkrát stal svetovou jednotkou, potreboval však v Šanghaji postúpiť aspoň do finále a následne vyhrať celý turnaj v Rakúsku.
VIDEO: Zostrih zápasu Davidovich Fokina - Zverev
To, že sa do konca sezóny dostane na prvé miesto, je však už od pondelka isté. Davidovich si zahrá finále turnaja elitnej kategórie Masters po druhý raz v kariére.
Pred štyrmi rokmi neuspel na antuke v Monte Carle. Jeho súperom bude teraz víťaz zápasu medzi Rusom Daniilom Medvedevom a Španielom Rafaelom Jódarom.
„Myslím si, že teraz nevyhnutne potrebujem prestávku. Na turnaj som prišiel s menším zranením aj únavou.
Za týchto okolností dokážem prijať prehru s takýmto súperom. Teraz budem sledovať svoj zdravotný stav a podľa toho sa rozhodnem, či nastúpim na turnaji vo Viedni,“ povedal Nemec po sobotnej prehre.
„Na začiatku som bol trochu nervózny, ale bojoval som o každú loptičku. Vedel som, že ak vydržím hrať takto počas celého zápasu, dostanem aspoň jednu šancu.
V druhom sete som ju využil. V treťom sete som bol podľa mňa fyzicky na tom lepšie. Skorý brejk mi dodal veľa energie,“ uviedol Davidovich Fokina podľa AFP.
Jodar sa v prvom sete dostal do vedenia vo štvrtom geme, keď brejkol súpera. Následne o svoj servis prišiel, no vzápätí opäť získal ten súperov.
V deviatom geme potvrdil triumf, no potreboval na to až piaty setbal - 6:3.
O osude druhého setu rozhodla siedma hra, v ktorej Medvedev opäť prišiel o servis a dvadsaťročný Španiel si už nenechal zobrať účasť v prvom finále na podujatí ATP Masters 1000, i keď na to potreboval až štyri mečbaly.
ATP Šanghaj 2026
výsledky - semifinále:
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-25) – Alexander Zverev (Nem.-1) 5:7, 6:4, 6:3
Rafael Jodar (Šp.-12) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 6:3, 6:4