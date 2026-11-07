VIDEO: Alcaraz má šancu na titul, ktorý ešte nemá. V Paríži je prvýkrát vo finále

Španielsky tenista Carlos Alcaraz a Američan Ben Shelton zabojujú o titul vo dvojhre na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži.
Alcaraz zvíťazil v semifinále v pozícii nasadenej dvojky nad Nórom Casperom Ruudom 6:4, 6:4.
Shelton ako nasadená trojka zastavil víťazné ťaženie domáceho Francúza Lucu Van Asscheho, ktorého zdolal v sobotu po trojsetovom boji 5:7, 6:3 a 6:4.
Alcaraz sa na parížskom turnaji prebojoval do finále prvýkrát v kariére. Sedemnásobný grandslamový šampión a tretí hráč svetového rebríčka má v zbierke zatiaľ osem titulov z turnajov série ATP Masters 1000.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Ruud
Dvadsaťtriročný Španiel má sezónu poznačenú zraneniami, dokázal však počas nej vyhrať Australian Open i podujatia v Dauhe, Tokiu a minulý víkend aj vo Viedni. Rok tak finišuje vo veľkom štýle.
„Som skutočne šťastný a hrdý na seba,“ vyhlásil Alcaraz po semifinálovom víťazstve.
„Tento turnaj bol pre mňa zakaždým veľmi náročný. Vždy som sa trápil, keď som sem prišiel. Doteraz najďalej som sa prebojoval do štvrťfinále. Tento rok som však do tejto fázy sezóny vstúpil oveľa sviežejší, hladnejší, ambicióznejší a plný nadšenia, keď som vybehol na kurt. Som naozaj šťastný, že som sa dostal do finále,“ citovala ho agentúra DPA.
Shelton sa v tejto sezóne prebojoval už do svojho šiesteho finále na hlavnom profesionálnom okruhu.
Na konte má dve prvenstvá na „tisíckových“ turnajoch, keď ovládol uplynulé dve edície podujatia v Toronte.
ATP Paríž 2026
dvojhra - semifinále:
Ben Shelton (USA-3) - Luca Van Assche (Fr.) 5:7, 6:3, 6:4
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Casper Ruud (Nór.) 6:4, 6:4