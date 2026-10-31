Čelil mečbalu, no nevdzal sa. Lehečka v Bazileji otočil semifinále a zabojuje o titul

Český tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Bazileji zahrá o titul. V semifinále odvrátil mečbal a Jana-Lennarda Struffa z Nemecka porazil 3:6, 7:5 a 6:4.
Finálovým súperom dvadsaťštyriročného Čecha bude Valentin Vacherot z Monaka.
Lehečka môže v nedeľu získať tretí titul v kariére a prvý od vlaňajšieho triumfu v Brisbane. Tento rok ho čaká tretie finále.
V marci v Miami nestačil na Jannika Sinnera z Talianska, začiatkom októbra v Tokiu prehral s Carlosom Alcarazom zo Španielska.
Lehečka stratil prvý set za 31 minút a v druhej sade dlho ťahal za kratší koniec. Za stavu 4:5 pri vlastnom servise dokonca čelil mečbalu, hrozbu vyradenia ale odvrátil a naštartoval sa k obratu.
"Aby som bol úprimný, tak si to vôbec nepamätám. Mal som krízu, ale v tej chvíli sa to zmenilo a ja potom začal hrať veľmi dobre," povedal v televíznom rozhovore Lehečka, ktorý vzápätí zobral Struffovi podanie a potom vyrovnal.
V rozhodujúcom sete už mal Lehečka navrch a za postupom vykročil brejkom hneď v prvej hre.
Proti Vacherotovi nastúpi znovu po troch týždňoch, keď ho vyradil v semifinále v Tokiu. Celkovo s ním má na okruhu ATP bilanciu 1:1.
ATP Bazilej 2026
dvojhra - semifinále:
Jiří Lehečka (ČR-8) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 3:6, 7:5, 6:4
Valentin Vacherot (Mon.) - Taylor Fritz (USA-6) 7:6 (5), 6:3