    Čelil mečbalu, no nevdzal sa. Lehečka v Bazileji otočil semifinále a zabojuje o titul

    Český tenista Jiří Lehečka
    Český tenista Jiří Lehečka (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|31. okt 2026 o 19:32
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    Český tenista postúpil do tretieho finále v sezóne.

    Český tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Bazileji zahrá o titul. V semifinále odvrátil mečbal a Jana-Lennarda Struffa z Nemecka porazil 3:6, 7:5 a 6:4.

    Finálovým súperom dvadsaťštyriročného Čecha bude Valentin Vacherot z Monaka.

    Lehečka môže v nedeľu získať tretí titul v kariére a prvý od vlaňajšieho triumfu v Brisbane. Tento rok ho čaká tretie finále.

    V marci v Miami nestačil na Jannika Sinnera z Talianska, začiatkom októbra v Tokiu prehral s Carlosom Alcarazom zo Španielska.

    Lehečka stratil prvý set za 31 minút a v druhej sade dlho ťahal za kratší koniec. Za stavu 4:5 pri vlastnom servise dokonca čelil mečbalu, hrozbu vyradenia ale odvrátil a naštartoval sa k obratu.

    "Aby som bol úprimný, tak si to vôbec nepamätám. Mal som krízu, ale v tej chvíli sa to zmenilo a ja potom začal hrať veľmi dobre," povedal v televíznom rozhovore Lehečka, ktorý vzápätí zobral Struffovi podanie a potom vyrovnal.

    V rozhodujúcom sete už mal Lehečka navrch a za postupom vykročil brejkom hneď v prvej hre.

    Proti Vacherotovi nastúpi znovu po troch týždňoch, keď ho vyradil v semifinále v Tokiu. Celkovo s ním má na okruhu ATP bilanciu 1:1.

    ATP Bazilej 2026

    dvojhra - semifinále:

    Jiří Lehečka (ČR-8) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 3:6, 7:5, 6:4

    Valentin Vacherot (Mon.) - Taylor Fritz (USA-6) 7:6 (5), 6:3

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