    Hrajú spolu len rok, už získali druhý grandslam. Američan a Brit ovládli US Open

    Neal Skupski a Christian Harrison oslavujú víťazstvo
    Neal Skupski a Christian Harrison oslavujú víťazstvo (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|12. sep 2026 o 20:23
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    Vo finále zdolali nemeckú dvojicu bez straty setu.

    US Open 2026

    štvorhra mužov - finále:

    Christian Harrison, Neal Skupski (USA/V.Brit.-5) - Kevin Krawietz, Tim Putz (Nem.-6) 6:4, 7:6 (6)

    Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski vyhrali štvorhru na grandslamovom turnaji US Open.

    Piati nasadení hráči zdolali v sobotňajšom finále šiesty nasadený nemecký pár Kevin Krawietz a Tim Putz v dvoch setoch 6:4, 7:6 (6).

    V prvom roku svojej spolupráce získali tridsiatnici Harrison so Skupskim druhý grandslamový titul po tom, ako na začiatku sezóny triumfovali na Australian Open.

    Skupski uspel vo finále v New Yorku na tretí pokus, v roku 2022 v ňom prehral v páre s Holanďanom Wesleym Koolhofom a vlani s Joom Salisburym. Spolu so zmiešanou štvorhrou získal piaty grandslamový titul.

    Krawietzovi s Pützom spoločný triumf na jednom z veľkých turnajov stále uniká, na US Open márne bojovali vo finále už v roku 2024.

    Tenis

    Tenis

    Neal Skupski a Christian Harrison oslavujú víťazstvo
    Neal Skupski a Christian Harrison oslavujú víťazstvo
    Hrajú spolu len rok, už získali druhý grandslam. Američan a Brit ovládli US Open
    dnes 20:23
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