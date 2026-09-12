Hrajú spolu len rok, už získali druhý grandslam. Američan a Brit ovládli US Open

US Open 2026
štvorhra mužov - finále:
Christian Harrison, Neal Skupski (USA/V.Brit.-5) - Kevin Krawietz, Tim Putz (Nem.-6) 6:4, 7:6 (6)
Američan Christian Harrison a Brit Neal Skupski vyhrali štvorhru na grandslamovom turnaji US Open.
Piati nasadení hráči zdolali v sobotňajšom finále šiesty nasadený nemecký pár Kevin Krawietz a Tim Putz v dvoch setoch 6:4, 7:6 (6).
V prvom roku svojej spolupráce získali tridsiatnici Harrison so Skupskim druhý grandslamový titul po tom, ako na začiatku sezóny triumfovali na Australian Open.
Skupski uspel vo finále v New Yorku na tretí pokus, v roku 2022 v ňom prehral v páre s Holanďanom Wesleym Koolhofom a vlani s Joom Salisburym. Spolu so zmiešanou štvorhrou získal piaty grandslamový titul.
Krawietzovi s Pützom spoločný triumf na jednom z veľkých turnajov stále uniká, na US Open márne bojovali vo finále už v roku 2024.