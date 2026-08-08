Benčičová zvládla drámu a oslavuje postup. Andrejevová nečakane podľahla domácej tenistke

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.
Svetová i turnajová dvojka si v piatkovom zápase 3. kola poradila s 28. nasadenou Američankou Ann Liovou v dvoch setoch 6:2, 7:5.
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Piata nasadená Ruska Mirra Andrejevová sa s turnajom rozlúčila v 3. kole po prehre s Kanaďankou Leylah Fernandezovou, ktorej podľahla v dvoch setoch 1:6, 4:6.
WTA Toronto 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Alina Kornejevová (Rus.) - Iva Jovicová (USA-13) 6:3, 6:4
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Ann Liová (USA-28) 6:2, 7:5
Leylah Fernandezová (30-Kan.) - Mirra Andrejevová (5-Rus.) 6:1, 6:4
Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Maya Jointová (Aus.) 7:5, 6:7 (3), 6:2
Naomi Osaková (11-Jap.) - Elise Mertensová (20-Belg.) 6:1, 6:2
Coco Gauffová (4-USA) - Maria Sakkariová (29-Gréc.) 6:1, 6:4
Belinda Bencicová (12-Švaj.) - Taylor Townsendová (USA) 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4
Alexandra Ealaová (25-Fil.) - Caty McNallyová (USA) 6:3, 5:7, 6:4