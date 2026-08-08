Český tenista pohodlne prenikol do osemfinále. Paul neuspel v čisto americkom súboji

Taliansky tenista Matteo Arnaldi vypadol na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale už v 3. kole dvojhry.
Tridsiaty nasadený hráč prehral v piatok s Holanďanom Tallonom Griekspoorom v troch setoch 6:3, 4:6, 3:6.
Z postupu do osemfinále sa teší aj Čech Jakub Menšík, ktorý uspel proti francúzskemu tenistovi Terence Atmaneaovi v dvoch setoch 7:5 a 6:4. Jeho ďalším súperom v Kanade bude Botic van de Zandschulp z Holandska.
VIDEO: Zostrih zápasu Atmane - Menšík
Menšík si v bitke so 46. tenistom sveta udržal stopercentnú bilanciu na podaní, jediný brejkbal súpera odvrátil.
Sám si proti Francúzovi, ktorý zahral jedenásť es, vypracoval desať príležitostí na brejk, ale premenil len dve.
Podarilo sa mu to vždy v závere setov a zakaždým vzápätí zisk pri vlastnom servise potvrdil.
Najprv mu stačil jediný setbal a potom po hodine a 41 minútach hry premenil aj prvý mečbal.
Do osemfinále Masters prešiel 20-ročný Menšík po šiesty raz v kariére. Na Canadian Open sa mu to podarilo prvýkrát.
Piaty nasadený Američan Ben Shelton si suverénne poradil s Belgičanom Zizouom Bergsom 6:3, 6:2.
ATP Montreal 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Daniel Merida (Šp.) - Alex Michelsen (USA) 6:4, 6:7 (4), 6:1
Tallon Griekspoor (Hol.) - Matteo Arnaldi (Tal.-30) 3:6, 6:4, 6:3
Ben Shelton (5-USA) - Zizou Bergs (31-Belg.) 6:3, 6:2
Botic van de Zandschulp (Hol.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 3:6, 7:6 (4), 7:5
Jakub Menšík (13-ČR) - Terence Atmane (Fr.) 7:5, 6:4
Joao Fonseca (22-Braz.) - Casper Ruud (9-Nór.) 7:6 (6), 6:3,
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Alexei Popyrin (Aus.) 6:3, 6:4
Learner Tien (12-USA) - Tommy Paul (17-USA) 6:3, 6:2