    Z kvalifikácie až do finále. Gruzínskeho tenistu nezastavil ani Tsitsipas

    Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili.
    Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili. (Autor: SITA/AP)
    TASR|24. okt 2026 o 16:22
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    Do finále nepostúpil ani domáci Alexander Bublik, ktorý duel proti Medvedevovi skrečoval.

    Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili postúpil z kvalifikácie až do finále dvojhry na turnaji ATP v Almaty.

    V semifinále v Kazachstane porazil 128. hráč rebríčka ATP siedmeho nasadeného Stefanosa Tsitsipasa z Grécka 6:4, 6:7, 6:3.

    VIDEO: Zostrih oboch semifinále na turnaji ATP Almaty

    Nedeľňajším súperom Basilašviliho bude obhajca titulu Rus Daniil Medvedev. 

    Najvyššie nasadený hráč vyhral prvý set 6:3 nad domácim Alexandrom Bublikom, ktorý následne duel skrečoval.

    ATP Almaty 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-7) 6:4, 6:7 (5), 6:3

    Daniil Medvedev (Rus.-1) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:3, 0:0 - skreč Bublik

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