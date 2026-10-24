Z kvalifikácie až do finále. Gruzínskeho tenistu nezastavil ani Tsitsipas

Gruzínsky tenista Nikoloz Basilašvili postúpil z kvalifikácie až do finále dvojhry na turnaji ATP v Almaty.
V semifinále v Kazachstane porazil 128. hráč rebríčka ATP siedmeho nasadeného Stefanosa Tsitsipasa z Grécka 6:4, 6:7, 6:3.
VIDEO: Zostrih oboch semifinále na turnaji ATP Almaty
Nedeľňajším súperom Basilašviliho bude obhajca titulu Rus Daniil Medvedev.
Najvyššie nasadený hráč vyhral prvý set 6:3 nad domácim Alexandrom Bublikom, ktorý následne duel skrečoval.
ATP Almaty 2026
Dvojhra - semifinále:
Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-7) 6:4, 6:7 (5), 6:3
Daniil Medvedev (Rus.-1) - Alexander Bublik (Kaz.-3) 6:3, 0:0 - skreč Bublik