VIDEO: Djokovič mal fyzické problémy, padol aj na kolená. Outsider to dokonale využil

Srbský tenista Novak Djokovič sa s účinkovaním na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati rozlúčil už v 2. kole.
V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Thiagom Agustinom Tirentem 6:2, 4:6, 4:6. Pre Srba bolo podujatie generálkou na záverečný grandslam sezóny US Open.
Djokovič sa v Cincinnati predstavil po prvý raz od roku 2023, keď vo finále zdolal Carlosa Alcaraza v najdlhšom zápase v histórii turnaja (3:49 h).
Djokovič sa prvýkrát od svojho debutu na Cincinnati Open v roku 2005 nedostal do 3. kola. Turnaj mal až do roku 2025 pavúk so 64 hráčmi, následne sa rozšíril na dvojtýždňové podujatie.
Djokovič vyhral posledné štyri gemy úvodného setu a vyzeralo to, že má zápas pod kontrolou. Tirante však odpovedal pôsobivým víťazstvom 6:4 v druhom sete.
V deviatom geme prelomil Djokovičovo podanie a následne si udržal servis, čím si vynútil rozhodujúci set.
Djokovič prehral set v Cincinnati tak skoro naposledy v úvodnom zápase turnaja v roku 2014 proti Gillesovi Simonovi (6:3, 4:6, 6:4).
Djokovič nastupoval do zápasu po tom, čo minulý mesiac prehral v semifinále Wimbledonu s Jannikom Sinnerom. S blížiacim sa koncom trojhodinovej hranice sa zdalo, že Djokovič má čoraz väčšie fyzické problémy.
V jeden moment si Djokovič dokonca kľakol na kolená. Následne počas výmeny strán sa zdalo že zvracal a vyžiadal si aj lekársky oddychový čas.
VIDEO: Djokovič počas zápasu 2. kola v Cincinnati
Obaja hráči si v prvých ôsmich gemoch tretieho setu držali podanie. V deviatom geme si Djokovič opäť siahal na spodnú časť chrbta a medzi výmenami si dával načas, pričom sa často zohýbal.
Djokovič odvrátil 13 z 15 brejkbalov, ktorým čelil, vrátane troch v deviatom geme. Pri jednom z brejkbalov však pokazil bekhendový kraťas, čo napokon naklonilo zápas na stranu outsidera.
Tirante následne v desiatom geme tretieho setu udržal podanie a zaznamenal najväčšie víťazstvo svojej kariéry.
„Myslím si, že toto je najlepšie víťazstvo mojej kariéry. Myslím si, že som na kurte odviedol naozaj dobrú prácu. Veľmi dobre som zvládol nervozitu z hry proti legende, akou je Novak,“ uviedol po zápase Tirante.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Tirante
Taliansky tenista Flavio Cobolli postúpil do 3. kola, keď ako nasadená sedmička zdolal Srba Miomira Kecmanoviča 6:1, 4:6, 6:3.
Ďalej ide aj Paraguajčan Adolfo Daniel Vallejo, ktorý vyradil nasadenú pätnástku Monačana Valentina Vacherota 6:3, 6:3 a prvýkrát v kariére získal skalp hráča z elitnej svetovej dvadsiatky.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Novak Djokovič (Srb.-3) 2:6, 6:4, 6:4
Alejandro Tabilo (Čile-22) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 6:4
Flavio Cobolli (Tal.-7) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:1, 4:6, 6:3
Adolfo Daniel Vallejo (Parag.) - Valentin Vacherot (Mon.-15) 6:3, 6:3
Alexander Blockx (Belg.-28) - Mariano Navone (Arg.) 6:3, 6:4
Martin Landaluce (Šp.) - Matteo Arnaldi (Tal.-31) 6:4, 4:6, 6:4