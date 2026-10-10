Alcaraz v Šanghaji nemal žiaden problém. Tsitsipas vyradil nasadeného Taliana

Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.
V 2. kole si v pozícii nasadenej dvojky poradil s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom v dvoch setoch 6:3, 6:3.
Do 3. kola sa prebojoval aj Rus Daniil Medvedev, piaty nasadený hráč zdolal Nemca Jana-Lennarda Struffa v troch setoch 4:6, 6:4, 6:3.
Ďalej ide aj štvrtý hráč pavúka Felix Auger-Aliassime z Kanady, ktorý si poradil s Argentínčanom Camilom Ugom Carabellim 4:6, 7:6 (1) a 7:5.
Ôsmy nasadený Arthur Fils z Francúzska zdolal Rusa Pavla Kotova 6:3, 6:4.
ATP Šanghaj 2026
Dvojhra - 2. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-5) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 4:6, 6:4, 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 4:6, 7:6 (1), 7:5
Taylor Fritz (USA-11) - Matteo Arnaldi (Tal.) 7:5, 6:4
Rafael Jodar (Šp.-12) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 4:6, 6:2, 6:3
Jiří Lehečka (ČR-22) - Nuno Borges (Port.) 6:3, 3:6, 6:3
Arthur Fils (Fr.-8) - Pavel Kotov (Rus.) 6:3, 6:4
Casper Ruud (Nór.-20) - Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína) 6:1, 7:6 (2)
Dalibor Svrčina (ČR) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-28) 6:3, 3:6, 7:5
Pablo Carreno Busta (Šp.) - Alejandro Tabilo (Čile-29) 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:3, 6:3
Learner Tien (USA-14) - Zachary Svajda (USA) 7:5, 7:5
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Luciano Darderi (Tal.-18) 6:3, 6:4