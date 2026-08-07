    Dobrý signál do ďalších rokov. Slovenskí tenisti získali na európskom šampionáte medailu

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda. (Autor: archív Leon Sloboda)
    TASR|7. aug 2026 o 15:41
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    Vo vekovej kategórii do 18 rokov uspeli v zložení Leon Sloboda, Marko Bekéni a Matúš Petráško.

    Slovenskí tenisti do 18 rokov si vybojovali na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie vo francúzskom Vichy bronz. Podľa kapitána tímu Lukáša Lacka je zisk medaily dobrým signálom do ďalších rokov.

    Nad sily družstva v zložení Leon Sloboda, Marko Bekéni a Matúš Petráško boli len v semifinále Taliani, s ktorými prehrali 1:2. V súboji o bronz triumfovali nad rovesníkmi z Nemecka hladko 3:0.

    „Slovenské účinkovanie na majstrovstvách Európy tímov do 18 rokov hodnotím veľmi pozitívne. Zisk bronzovej medaily v tejto juniorskej kategórii je určite úspechom pre našu malú krajinu.

    Mali sme šance postúpiť aj do finále a zabojovať o zlato, no v tesnom stretnutí s Talianskom sa nám zvíťaziť napokon nepodarilo.

    Chlapcov musím pochváliť, že v stretnutí o tretie miesto sa dokázali opäť namotivovať a podali veľmi dobré výkony, aj keď nehrali o zlato. Chalani celkovo ako partia pôsobili uvoľnene, nekonfliktne a mimo kurtu sme si spoločne užili mnoho zábavy.

    Na kurt však vždy nastupovali s maximálnou koncentráciou a disciplínou. S ich prístupom som veľmi spokojný, počas kvalifikačnej aj finálovej skupiny vzorne reprezentovali Slovensko a ukázali, že v juniorskej kategórii nám rastú talentovaní mladí hráči,“ povedal pre oficiálnu webstránku Slovenského tenisového zväzu kapitán tímu Lukáš Lacko.

    Jeho družstvo najskôr zvládlo na konci júla kvalifikačnú skupinu v Piešťanoch, keď postupne zdolalo Lotyšsko (2:0) a Nemecko (2:1).

    Vo Vichy si poradilo s Českom (3:0), prehralo s Talianskom (1:2) a bronz si vybojovalo po triumfe nad Talianskom (3:0).

    Tenis

    Tenis

    Leon Sloboda.
    Leon Sloboda.
    Dobrý signál do ďalších rokov. Slovenskí tenisti získali na európskom šampionáte medailu
    dnes 15:41
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