    VIDEO: Djokovič je v Pekingu naďalej bez prehry a zabojuje o titul. Rusa diskvalifikovali

    Novak Djokovič počas semifinále v Pekingu.
    Novak Djokovič počas semifinále v Pekingu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|5. okt 2026 o 16:07
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    Svoju unikátnu bilanciu vylepšil už na 33:0.

    Srbský tenista Novak Djokovič ani naďalej nepozná na turnaji ATP v Pekingu pocit prehry.

    V pondelkovom semifinále viedol nad tretím nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom 7:5, 5:3 a 15:15. Za tohto stavu Medvedeva diskvalifikovali za to, že zasiahol diváka loptičkou.

    Po jednej z výmen Medvedev frustrovane odpálil loptičku smerom do hľadiska. Loptička zasiahla diváka v prvom rade, údajne do oblasti oka/tváre. 

    VIDEO: Diskvalifikácia Medvedeva

    Rozhodca a vedenie turnaja následne situáciu posúdili ako antispoločenské/nešportové správanie a Medvedeva diskvalifikovali. Zápas sa teda skončil okamžite, bez dohrania.

    Djokovič postúpil do siedmeho finále v Pekingu, kde sa stretne s Alexom de Minaurom. Austrálčan viedol v semifinále ako nasadená päťka nad Poliakom Hubertom Hurkaczom 6:4 a 3:2, súper potom zápas vzdal pre zranenie.

    Srb má v Pekingu 33 víťazstiev bez jedinej prehry a postupom do finále si zabezpečil aj návrat do TOP 10 v rebríčku ATP. 

    ATP Peking 2026

    muži - dvojhra - semifinále:

    Alex de Minaur (Austr.-5) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 3:2 - skreč Hurkacza

    Novak Djokovič (Srb.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 7:5, 5:3 - Medvedeva diskvalifikovali

    Tenis

    Tenis

    Novak Djokovič počas semifinále v Pekingu.
    Novak Djokovič počas semifinále v Pekingu.
    VIDEO: Djokovič je v Pekingu naďalej bez prehry a zabojuje o titul. Rusa diskvalifikovali
    dnes 16:07
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