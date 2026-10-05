VIDEO: Djokovič je v Pekingu naďalej bez prehry a zabojuje o titul. Rusa diskvalifikovali

Srbský tenista Novak Djokovič ani naďalej nepozná na turnaji ATP v Pekingu pocit prehry.
V pondelkovom semifinále viedol nad tretím nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom 7:5, 5:3 a 15:15. Za tohto stavu Medvedeva diskvalifikovali za to, že zasiahol diváka loptičkou.
Po jednej z výmen Medvedev frustrovane odpálil loptičku smerom do hľadiska. Loptička zasiahla diváka v prvom rade, údajne do oblasti oka/tváre.
VIDEO: Diskvalifikácia Medvedeva
Rozhodca a vedenie turnaja následne situáciu posúdili ako antispoločenské/nešportové správanie a Medvedeva diskvalifikovali. Zápas sa teda skončil okamžite, bez dohrania.
Djokovič postúpil do siedmeho finále v Pekingu, kde sa stretne s Alexom de Minaurom. Austrálčan viedol v semifinále ako nasadená päťka nad Poliakom Hubertom Hurkaczom 6:4 a 3:2, súper potom zápas vzdal pre zranenie.
Srb má v Pekingu 33 víťazstiev bez jedinej prehry a postupom do finále si zabezpečil aj návrat do TOP 10 v rebríčku ATP.
ATP Peking 2026
muži - dvojhra - semifinále:
Alex de Minaur (Austr.-5) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 3:2 - skreč Hurkacza
Novak Djokovič (Srb.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 7:5, 5:3 - Medvedeva diskvalifikovali