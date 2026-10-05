VIDEO: Gauffová je v osemfinále Pekingu. Rozhodla dramatická koncovka prvého setu

Americká tenistka Coco Gauffová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
Nasadená trojka si v 3. kole poradila s domácou Číňankou Sin-žan Sun 7:5, 6:1. V ďalšom kole sa stretne s Belgičankou Elise Mertensovou, turnajová trinástka zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:2, 3:6 a 6:3.
Do osemfinále sa prebojovala aj Ukrajinka Elina Svitolinová, ktorá v pozícii nasadenej šestky zdolala dvadsaťpäťku „pavúka“ Mariu Sakkariovú z Grécka 6:4, 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Sin-žan Sun
Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Liová, turnajová dvadsaťjednotka vyradila deviatu nasadenú Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú takisto v dvoch setoch 6:4, 6:3.
WTA 1000 Peking 2026
dvojhra - 3. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-8) - Donna Vekičová (Chor.-30) 4:6, 7:6 (0), 6:2
Iva Jovicová (USA-10) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:1, 7:5
Čeng Čchin-wen (Čína) - Marie Bouzková (ČR-18) 7:6 (3), 4:6, 7:5
Alina Čarajevová (Rus.) - Sonay Kartalová (V.Brit.) 6:4, 6:1
Ann Liová (USA-21) - Belinda Benčičová (Švaj.-9) 6:4, 6:3
Elise Mertensová (Belg.-13) - Jelena Ostapenková (Lot.-24) 6:2, 3:6, 6:3
Elina Svitolinová (Ukr.-6) - Maria Sakkariová (Gr.-25) 6:4, 7:5
Coco Gauffová (USA-3) - Sin-žan Sun (Čína) 7:5, 6:1