    VIDEO: Gauffová je v osemfinále Pekingu. Rozhodla dramatická koncovka prvého setu

    Na snímke americká tenistka Coco Gauffová (vľavo) a Číňanka Sin-žan Sun si podávajú ruky po skončení zápasu 3. kola ženskej dvojhry na turnaji WTA v Pekingu.
    Na snímke americká tenistka Coco Gauffová (vľavo) a Číňanka Sin-žan Sun si podávajú ruky po skončení zápasu 3. kola ženskej dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. okt 2026 o 18:42
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    V ďalšom kole sa stretne s Belgičankou Elise Mertensovou.

    Americká tenistka Coco Gauffová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.

    Nasadená trojka si v 3. kole poradila s domácou Číňankou Sin-žan Sun 7:5, 6:1. V ďalšom kole sa stretne s Belgičankou Elise Mertensovou, turnajová trinástka zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:2, 3:6 a 6:3.

    Do osemfinále sa prebojovala aj Ukrajinka Elina Svitolinová, ktorá v pozícii nasadenej šestky zdolala dvadsaťpäťku „pavúka“ Mariu Sakkariovú z Grécka 6:4, 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Gauffová - Sin-žan Sun

    Jej ďalšou súperkou bude Američanka Ann Liová, turnajová dvadsaťjednotka vyradila deviatu nasadenú Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú takisto v dvoch setoch 6:4, 6:3.

    WTA 1000 Peking 2026

    dvojhra - 3. kolo:

    Iga Swiateková (Poľ.-8) - Donna Vekičová (Chor.-30) 4:6, 7:6 (0), 6:2

    Iva Jovicová (USA-10) - Kamilla Rachimovová (Rus.) 6:1, 7:5

    Čeng Čchin-wen (Čína) - Marie Bouzková (ČR-18) 7:6 (3), 4:6, 7:5

    Alina Čarajevová (Rus.) - Sonay Kartalová (V.Brit.) 6:4, 6:1

    Ann Liová (USA-21) - Belinda Benčičová (Švaj.-9) 6:4, 6:3

    Elise Mertensová (Belg.-13) - Jelena Ostapenková (Lot.-24) 6:2, 3:6, 6:3

    Elina Svitolinová (Ukr.-6) - Maria Sakkariová (Gr.-25) 6:4, 7:5

    Coco Gauffová (USA-3) - Sin-žan Sun (Čína) 7:5, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Na snímke americká tenistka Coco Gauffová (vľavo) a Číňanka Sin-žan Sun si podávajú ruky po skončení zápasu 3. kola ženskej dvojhry na turnaji WTA v Pekingu.
    Na snímke americká tenistka Coco Gauffová (vľavo) a Číňanka Sin-žan Sun si podávajú ruky po skončení zápasu 3. kola ženskej dvojhry na turnaji WTA v Pekingu.
    VIDEO: Gauffová je v osemfinále Pekingu. Rozhodla dramatická koncovka prvého setu
    dnes 18:42
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