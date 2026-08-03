    Šramková sa pre dážď na kurt nedostala. Češka uspela v prvom kole po trojsetovej bitke

    Dažď odložil zápasy počas prvého dňa tenisového turnaja v Toronte.
    Dažď odložil zápasy počas prvého dňa tenisového turnaja v Toronte. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|3. aug 2026 o 07:19
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    Dážď poznačil prvý deň a neodohralo sa viacero stretnutí.

    Česká tenistka Sára Bejleková postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Toronte. V nedeľnom stretnutí prešla cez Číňanku Wang Si-jü po trojsetovej bitke 6:3, 4:6, 7:5.

    Turnajový program výrazne poznačil dážď, pre ktorý sa neodohralo viacero stretnutí.

    Na kurt sa nedostala ani slovenská reprezentantka Rebecca Šramková, ktorej duel proti Ruske Anne Blinkovovej preložili na pondelok.

    VIDEO: Zostrih z prvého hracieho dňa

    WTA Toronto 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Ariana Arseneaultová (Kan.) 6:2, 6:4

    Viktorija Golubicová (Švajč.) - Kimberly Birrellová (Austr.) 7:6 (7), 6:4

    Katherine Sebovová (Kan.) - Aoi Itóová (Jap.) 6:3, 6:4

    Mojuka Učidžimová (Jap.) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:3, 6:4

    Sára Bejleková (ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 4:6, 7:5

    Camila Osoriová (Kol.) - Lucrezia Stefaniniová (Tal.) 7:6 (4), 6:3

    Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Venus Williamsová (USA) 6:4, 6:1

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