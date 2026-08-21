    Po vyradení Zvereva však nenašiel ďalšie sily. Domáci tenista končí na rakete Taliana

    Flavio Cobolli.
    Flavio Cobolli. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. aug 2026 o 07:22
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    V druhom zápase postúpil do semifinále Arthur Fils.

    Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.

    V pozícii siedmeho nasadeného hráča vyradil domácu osemnástku „pavúka“ Tommyho Paula po trojsetovej bitke 2:6, 6:3, 6:4.

    O postup do finále si zahrá proti Francúzovi Arthurovi Filsovi, ktorý zdolal Thiaga Agustina Tiranteho z Argentíny 6:3, 6:2.

    ATP Cincinnati 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Flavio Cobolli (Tal.-7) - Tommy Paul (USA-18) 2:6, 6:3, 6:4

    Arthur Fils (Fr.-21) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:3, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Flavio Cobolli.
    Flavio Cobolli.
    Po vyradení Zvereva však nenašiel ďalšie sily. Domáci tenista končí na rakete Taliana
    dnes 07:22
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