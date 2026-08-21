Po vyradení Zvereva však nenašiel ďalšie sily. Domáci tenista končí na rakete Taliana

Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati.
V pozícii siedmeho nasadeného hráča vyradil domácu osemnástku „pavúka“ Tommyho Paula po trojsetovej bitke 2:6, 6:3, 6:4.
O postup do finále si zahrá proti Francúzovi Arthurovi Filsovi, ktorý zdolal Thiaga Agustina Tiranteho z Argentíny 6:3, 6:2.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-7) - Tommy Paul (USA-18) 2:6, 6:3, 6:4
Arthur Fils (Fr.-21) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:3, 6:2