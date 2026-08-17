Premožiteľ Djokoviča uspel aj proti Španielovi. Zápas rozhodli dva tajbrejky

Argentínsky tenista Thiago Agustin Tirante postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. V 3. kole zdolal Španiela Martina Landaluceho 7:6 (5) a 7:6 (4).
Tirante v predchádzajúcom kole prekvapujúco vyradil Srba Novaka Djokoviča.
Siedmy nasadený Talian Flavio Cobolli vyhral nad Belgičanom Alexandrom Blockxom 7:5, 4:6, 7:5.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (5), 7:6 (4)
Flavio Cobolli (Tal.-7) - Alexander Blockx (Belg.-28) 7:5, 4:6, 7:5