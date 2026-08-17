    Premožiteľ Djokoviča uspel aj proti Španielovi. Zápas rozhodli dva tajbrejky

    Thiago Agustin Tirante.
    Thiago Agustin Tirante. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|17. aug 2026 o 20:59
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    Z postupu sa teší aj siedmy nasadený Talian Flavio Cobolli.

    Argentínsky tenista Thiago Agustin Tirante postúpil do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati. V 3. kole zdolal Španiela Martina Landaluceho 7:6 (5) a 7:6 (4).

    Tirante v predchádzajúcom kole prekvapujúco vyradil Srba Novaka Djokoviča.

    Siedmy nasadený Talian Flavio Cobolli vyhral nad Belgičanom Alexandrom Blockxom 7:5, 4:6, 7:5.

    ATP Cincinnati 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (5), 7:6 (4)

    Flavio Cobolli (Tal.-7) - Alexander Blockx (Belg.-28) 7:5, 4:6, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Thiago Agustin Tirante.
    Thiago Agustin Tirante.
    Premožiteľ Djokoviča uspel aj proti Španielovi. Zápas rozhodli dva tajbrejky
    dnes 20:59
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