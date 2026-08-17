Shelton nezvládol úlohu favorita, Tsitsipas podľahol domácemu tenistovi

Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa prebojoval do 3. kola turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati.
V nedeľu zvládol pozíciu nasadenej dvojky a vyradil Gréka Stefanosa Tsitsipasa po výsledku 6:3, 7:5.
Ďalej ide aj štvrtý nasadený Rus Daniil Medvedev po víťazstve nad Marcom Trungellitim z Argentíny 6:4, 7:5.
Na turnaji skončil po skreči jedenásty nasadený Nór Casper Ruud. Ten nedohral duel proti Austrálčanovi Christopherovi O'Connellovi, s ktorým pred ukončením duelu prehrával 5:7, 2:1.
Domáci nenasadený Američan Michael Zheng vyradil 24-ku pavúka Uga Humberta z Francúzska.
Diváci boli svedkami dvoch čisto amerických súbojov. V jednom z nich Taylor Fritz zdolal Alexa Michelsena 6:3, 6:4, v tom ďalšom si Brandon Nakashima poradil s krajanom Aleksandarom Kovacevicom 6:2, 7:5.
Ďalší Američan Ben Shelton nezvládol úlohu favorita a v pozícii nasadenej šestky nestačil na Jaimeho Fariu z Portugalska v dvoch setoch 4:6, 4:6.
ATP Cincinnati 2026
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Arthur Rinderknech (Fr.-25) 4:6, 7:6 (3), 7:6 (5)
Learner Tien (USA-16) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 7:6 (4)
Daniel Merida Aguilar (Šp.) - Zizou Bergs (Belg.-30) 6:3, 6:2
Adam Walton (Aus.) - Ignacio Buse (Peru-29) 6:4, 6:3
Jaime Faria (Portug.) - Ben Shelton (USA-8) 6:4, 6:4
Frances Tiafoe (USA-17) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 6:2
Taylor Fritz (USA-6) - Alex Michelsen (USA) 6:3, 6:4
Nuno Borges (Portug.) - Francisco Cerundolo (Arg.-20) 6:4, 6:4
Andrej Rubľov (Rus.-13) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 7:6 (5), 6:1
Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 6:3, 7:5
Michael Zheng (USA) - Ugo Humbert (Fr.-24) 6:4, 6:3
Christopher O'Connell (Aus.) - Casper Ruud (Nór.-11) 7:5, 1:2 - skreč Ruud
Daniil Medvedev (Rus.-4) - Marco Trungelliti (Arg.) 6:4, 7:5
Joao Fonseca (Braz.-23) - Botic Van De Zandschulp (Hol.) 6:4, 7:6 (2)